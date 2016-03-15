TBMM Başkanı'yla Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde neler konuşuldu?

Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile yaklaşık 45 dakika görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekili arkadaşlarımla birlikte kendisine bir mektup sunduk yaşanan terör dolayısıyla terör olayları dolayısıyla. TBMM Başkanı'nın insiyatif almasını istedik. Soruna çözüm bulmak, sorunun çözümüne katkı vermek için TBMM'nin daha etkin çalışması gerektiği kanısındayız. Bunu Sayın Başkan'a aktardık" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun mektubu şu şekilde:

"Sayın Başkan, "Bu mektubu size 13 Mart'ta Ankara'nın merkezinde gerçekleşen ve 37 insanımızı aramızdan alan, onlarcasının yaralanmasına yol açan terör saldırısının derin üzüntüsüyle yazıyorum. Ankara Kızılay'da gerçekleşen terör saldırısı, Cilvegözü'yle başlayan, Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, Ankara, Tren Garı, İstanbul Sultanahmet ve Ankara Merasim Sokak saldırılarıyla devam eden sürecin son halkasıdır. Ve umudum; elbette benzer acıların yaşanmaması bunun bir son saldırı olmasıdır.



Sayın Başkan, üzülerek söylemeliyim ki, artan terör ve şiddet olayları toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmekte, insanlarımızın geleceğe ilişkin kaygılarını artırmaktadır. Toplumda hakim kılınmaya çalışılan korku, endişe ve kaygı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana var olan ortak gelecek tahayyülümüzü hedef almaktadır. Bu bağlamda siyaset kurumunun temsilcileri olarak, eksiksiz bir sorumluluk anlayışıyla Türkiye Cumhuriyetimizin tüm yurttaşlarına karşı umut olacak tek adresi çalışır kılmalıyız. Bu adres duvarına Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün nakşedildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.

Meşruluğunu millet egemenliğinden alan TBMM var oldukça, tarihinin en derin krizini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti ve onun değerli yurttaşları için umutsuzluk söz konusu olamaz. TBMM, "Yurtta sulh cihanda sulh" anlayışı temelinde ve Gazi Meclis unvanını aldığı dönemdeki sorumluluk bilinci ile halkımıza karşı görevini yerine getirmelidir. Bu düşünceden hareketle, sizden terör konusunda Parlamento'yu harekete geçirmenizi bekliyor, öncülüğünüzde atılacak adımların ivedili ve sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Terör sorununa son vermek için Meclis'teki 4 partini bir araya gelmesinin, sorunun çözümü konusunda iradelerini açık bir biçimde ortaya koymalarını sağlayacak bir çalışmanın başlatılmasının zorunluluğunu vurguluyoruz.



Sayın Başkan, Meclis Başkanı sıfatı ile bu süreçte yüce Meclis'i toplayıp parlamento geleneği içindeki tüm kurumsal birikimden yararlanarak partilerin teröre karşı ortak çalışma imkanlarının yaratılmasında inisiyatif almanızın, tarihi önemde bir görev olduğu yönündeki inancımı ve beklentimi paylaşıyor. CHP olarak bu konuda atacağınız her adımı destekleyeceğimi belirtiliyorum. Saygılarımla."