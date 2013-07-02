T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM başkanını seçiyor

3 Temmuz'da görev süresi dolacak olan Cemil Çiçek'in yerine bugün TBMM Genel Kurulu'nda meclis başkanlığı seçimi yapılacak

02 Temmuz 2013 10:27

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni başkanını seçecek. Partilerin sandalye dağılımına bakıldığında Cemil Çiçek'in 3. turda yeniden seçilmesi bekleniyor.

Meclis başkanlığı için AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ve MHP Konya Milletvekili Faruk Bal yarışacak.

TBMM yeni başkanını gizli oyla seçecek.

İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi yani 367 oy, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu yani 276 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak.

Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Partilerin Meclis'teki sandalye dağılımına göre Cemil Çiçek'in 3. turda yeniden seçilmesi bekleniyor.

ETİKETLER

cemil çiçekosman korutürkfaruk baltbmmbaşkanseçimakpchpmhp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24