TBMM başkanını seçiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni başkanını seçecek. Partilerin sandalye dağılımına bakıldığında Cemil Çiçek'in 3. turda yeniden seçilmesi bekleniyor.

Meclis başkanlığı için AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ve MHP Konya Milletvekili Faruk Bal yarışacak.

TBMM yeni başkanını gizli oyla seçecek.

İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi yani 367 oy, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu yani 276 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak.

Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Partilerin Meclis'teki sandalye dağılımına göre Cemil Çiçek'in 3. turda yeniden seçilmesi bekleniyor.