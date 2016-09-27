TBMM Başkanı'ndan ByLock yanıtı: FETÖ siyasetten de ayıklanacaktır

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, darbe girişiminin planlanması sırasında kullanıldığı belirtilen ByLock mesajlama uygulamasının kimi milletvekillerinde de bulunduğu iddiasına ilişkin olarak, "Maske takmış bir insanın uzun yıllar meydana getirdiği bir yapı. Ayıklama zaten kendiliğinden oluyor. Bünye reddediyor. İyi niyetle yola çıkmış olanlar ayrı. Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda hala devam edenleri toplum bir tarafa atacaktır. Siyasette, eğitimde, her sahada bu böyle olacaktır" dedi.

Karaman, "'FETÖ' siyasetten temizlenmesi için erken seçim gerekiyor" değerlendirmesiyle ilgili olarak, "Siyasetteki FETO yapılanmasının giderilmesi noktasında erken seçim... Bu erken seçim hep konuşulur arkadaşlar seçim 1 Kasım'da yapılır 2 Kasım'da yeni hazırlıklar başlar. Oysa seçimler zamanında yapılmalıdır. Dolayısıyla erken seçim değil, ciddi bir incelemeyle bu yapılanmanın üstüne gidilmelidir" dedi.

26. Dönem 1.Yasama Yılı faaliyetlerini değerlendirme toplantısında konuşan Kahraman'ın yeni yasama yılıyla ilgili yaptığı açıklamaları şöyle:

"Demek her seferinde gönlümüz bütünüyle bir araya gelerek çözüme gitmek istiyor. 61 anayasası da, 82 anayasası da olağanüstü şartlarda hazırlanan anayasalardır. Zaten anayasamız da 1921 anayasası hariç, bir ithal anayasa gibidir. 1876 Belçika anayasasının esaslarını almışlar, 1924 Fransa anayasasının esaslarını almıştır. Ve 1982 yine bir askeri idarenin anayasası oldu. Sivil anayasa, bizim şartlarımıza uygun bir anayasa olmadığı için anayasalar değişiyor. Birçok madde değişiyor. Anayasalar esasında uzun nizamnameler değil, özlü olarak yapılması gereken hususlardır. Kaba bir şekilde ele alma değil, özünü ortaya koyma tarzında olmalı ve yaşayan hayata göre de anayasa uygulamada gerekli şekilde değişiklik yapılabilen bir metin olmalıdır. Eski adıyla Teşkilat-ı esasiye anayasası. Eskiden bizim zamanımızda Teşkilatın esası dersi diyorduk, burada da anayasa diyoruz. Gelir anayasası, ceza anayasası... Dokunulmaz bir metin değil. Türkiye bunu ele almalı. Darbe önleyici, vesayet kaldırıcı, ferdi özne alan bir anayasa olmalıdır. Bütün partilerimiz, mecliste olsun veya olmasın anayasa hedef olarak ele alınmıştır. 26 dönem inşallah güzel bir anayasa yaparak siyasi tarihe taçlanmış olarak geçeceğiz. Metin açıklanmış değil ama açıklanan kısmıyla yargıdaki tedbiri sağlamaya yönelik bir çalışma olduğu öne sürülüyor.

"Fethullahçı ayıklanma dedi değerli arkadaşımız. Bu ayıklama devam ediyor, 8 tane KHK var, OHAL çerçevesinde ve tasfiye ediliyor. Kurumlar kendi tasfiyelerini yapıyor. Yanlış yapılmış ise onların düzeltilmesi noktasında çalışma yapılıyor. Başbakanımızın dediği gibi sapla samanın ayrılması lazım, adil olunması lazım. Bu iyi dengelenmeli. Siyasetteki FETO yapılanmasının giderilmesi noktasında erken seçim... Bu erken seçim hep konuşulur arkadaşlar seçim 1 Kasım'da yapılır 2 Kasım'da yeni hazırlıklar başlar. Oysa seçimler zamanında yapılmalıdır. Belediye başkanlığı seçimleri gibi, muhtarlıklar gibi olmalıdır. Sebep şu ya da bu erken seçime gidileceğini sanmıyorum. Dolayısıyla erken seçim değil, ciddi bir incelemeyle bu yapılanmanın üstüne gidilmelidir. Buna karar tabii siyasi partilere aittir. Bize böyle bir teklif iletilmedi. Bu apayrı bir hadisedir, teklif ortaya çıktığında nihai kararımızı verebiliriz.

"Yenikapı'daki miting hepinizin bildiği gibi muhteşem oldu. Meclisimizi ziyaret edenler, dış görüşmelerimizde hep dile getirildi. Bu kadar büyük bir çoğunluğun bir araya gelip "demokrasi" demesi, demokrasiyi ne kadar özümsediğimizin göstergesi. 15 Temmuz gecesi herkes partisini bir kenara bırakarak meydanlara gitti. Bütün milletvekillerimiz parti gözetmeden fevkalade güzel bir birleşme meydana getirdiler. O akşam Mecliste yaptığımız toplantıda üç partinin başkanvekili de katip görevlerini aldılar. Demokrasi ayrıştıran bir hadise değil, demokrasi halkın bir araya gelişidir. Bu bir araya gelişi hep sağlamalıyız. Partiler ayrı olabilir, ama bunlar bir millette birleşirler. Yenikapı ruhu hep vardı aslında, bu milletimizin DNA'sında var.

"Benim kaydettiğim bunlar zannediyorum suallere cevap vermiş oldum.

FETÖ yapılanmasının siyasi noktada tasfiye konusunu açmadınız. Bazı vekillerin cep telefonunda ByLock programı bulunması hakkında ne diyorsunuz?

"Hepimizin gözü önünde cereyan eden bir hadise. Hakikaten üzücü bir hadise. Maske takmış bir insanın uzun yıllar meydana getirdiği bir yapı. Ayıklama zaten kendiliğinden oluyor. Bünye reddediyor. İyi niyetle yola çıkmış olanlar ayrı, dün başbakanımız bu noktada açıklama yaptı. Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda hala devam edenleri toplum bir tarafa atacaktır. Siyasette, eğitimde, her sahada bu böyle olacaktır. Zaten KHK'larda bu gözükmektedir. Bütün işlemler adaletle yapılacaktır. Hukuk devletin, adaletin temelidir. Adaleti bir tarafa bırakmaksızın asla, adil bir şekilde, anayasaya uygun çalışmalarla yürünmelidir. Öyle olursa kalıcı olur. Desteğinizi tekrar bekliyoruz."