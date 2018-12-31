TBMM BAŞKANI YILDIRIM'DAN YENİ YIL MESAJI

İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, yeni yıl mesajı mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Yıldırım yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yeni bir miladi yıla daha merhaba diyoruz. 2019\'un hepimiz için mutlu, huzurlu başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum.

2018 yılında ülkemiz tarihi nitelikte dönüşümlere tanıklık etti. Parlamenter Sistem\'den Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçtiğimiz bu yıl ülkemiz ve milletimiz için pek çok yeniliği de beraberinde getirdi.

Bu yıl milletimizin birliği ve kardeşliği için ülkemizin belası terörle etkin mücadelenin devam ettiği bir yıl olması yanında, ekonomik ve sosyal manada birçok zorlukla mücadele ettiğimiz bir sene oldu. Tarihi tecrübelerimizin ışığında, akıl ve bilgi ile içerde ve dışarda karşılaştığımız zorlukları aşmanın gururunu birlikte paylaştık. 2019 yılına, daha büyük ümitlerle ve yeni hedeflerle başlıyoruz.

Türkiye\'yi 21\'inci yüzyılın lider ülkesi yapmak için geçen yıl başlattığımız yeniden yapılanma çalışmalarının olumlu sonuçlarını bu yıldan itibaren alacağımıza inanıyorum. Aziz milletimizin bizlere olan inanç ve desteği ile yarının güçlü ve müreffeh Türkiye\'sini meydana getirmek için yeni yılda daha fazla gayret göstereceğiz. Temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü tehdidi bertaraf edip, demokrasimizi kökleştirmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İstanbullu hemşerilerimin yeni yılını tebrik ediyorum. 2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz başta olmak üzere, bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.