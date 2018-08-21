T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM Başkanı  Yıldırım:  Saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz (1)

Enver ALAS - Alper KORKMAZ - İSTANBUL (DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bayram namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı

21 Ağustos 2018 11:35

Enver ALAS - Alper KORKMAZ - İSTANBUL (DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bayram namazını Süleymaniye Camii\'nde kıldı. Aynı camide Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da namaz kıldı.
Yıldırım, camiden çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Binali Yıldırım, ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'ne ateş edilmesiyle ilgili soruya, \"Ülkemizde ikamet eden, görev yapan her türlü yabancının, diplomatın, misafirlerin güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz\" yanıtını verdi

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver ALASAlper KORKMAZDHA TBMM Başkanı Binali Yıldırım BayramSüleymaniye CamiiAynıSanayiTeknoloji Bakanı Mustafa VarankYıldırımBinali Yıldırım ABD Ankara BüyükelçiliğiDolayısıyla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24