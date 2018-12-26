TBMM Başkanı Yıldırım: İstifa tartışmaları benim dışımda, konu kapanmıştır

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 31 Mart'ta yerel seçimde İstanbul'da aday olup istifa edeceğine yönelik tartışmayla ilgili konuştu. Yıldırım, "İstifa tartışmaları benim dışımda, konu kapanmıştır diye düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söylemişti.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise Anayasa'nın 94 Maddesi'nin son hükmüne göre, TBMM Başkanı üyesi bulunduğu siyasi partinin Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamayacağını belirtmişti.

Anayasa'nın 94 Maddesi'nin son hükmü şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.