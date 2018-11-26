TBMM Başkanı Yıldırım, cemaatlerle ilgili "Al gülüm ver gülüm dostluğu” ifadesini yaralayıcı buldu

T24 ANKARA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve partili 28 milletvekilinin imzasıyla, cemaatlerin nüfuzları, ekonomik güçleri, yerel ve uluslararası boyuttaki siyasi bağlantılarının araştırılması amacıyla verilen önergeyi iade etti.

TBMM BaşkanıYıldırım, araştırma önergesini, metindeki “…Fethullah Gülen Cemaati, AKP iktidarından aldığı güçle palazlandıkça palazlanmış, darbe yapacak aşamaya dahi ulaşabilmiştir. AKP iktidarının, devleti ele geçirmek için işbirliği yaptığı tek cemaat ve tarikat, Fethullah Gülen Cemaati değildir. Belki bu Cemaat ile çok daha fazla içli dışlı olmuş, iş yapmıştır ancak Türkiye’de bilinen diğer tarikatlar da bu dönemde AKP iktidar için ‘al gülüm ver gülüm’ dostluğu içinde etkinleşmiştir” ifadeleri ‘kaba ve yaralayıcı söz’ olarak değerlendirdiği için iade ettiğini bildirdi.