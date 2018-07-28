TBMM Başkanı Yıldırım aftan yararlandı yıllar sonra yeniden öğrenci oldu

Dokuz Eylül Üniversitesinin 36. kuruluş yıl dönümü programına katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yıllar önce devamsızlık dolayısıyla atıldığı ve af ile geri döndüğü Dokuz Eylül Üniversitesinde, “Dokuz Eylül’den atılan bir öğrenci olarak karşınızdayım, devamsızlıktan dolayı yanlış anlamayın” dedi.

TBMM Başkanı olduktan sonra ilk kez İzmir’i ziyaret eden Binali Yıldırım, kentteki programını Dokuz Eylül Üniversitesinin 36. kuruluş yıl dönümü gecesi ile noktaladı. Kaya Termal Otel’de düzenlenen programa katılan TBMM Başkanı Yıldırım, yıllar sonra öğrenciliğe geri döndüğünü anlattı. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Yıldırım’ın Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans öğrencisiyken devamsızlıktan dolayı okuldan atıldığını ve son çıkan af ile geri döndüğünü anlattı, ardından Yıldırım’a öğrenci kartını verdi.

Kartı aldıktan sonra gülümseyerek okuldan ayrılma hikayesini anlatan Yıldırım, “Yıl zannediyorum 1979, İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra bir arkadaşımla beraber hem çalışıp hem de yüksek lisans yapmaya karar verdik. Üniversitenin sınavlarına girdik kazandık, kaydımızı yaptık. Ancak kısa bir süre sonra İTÜ de yüksek lisans sınavı açmıştı, onu da kazandık. Dolayısıyla İstanbul’da oturduğumuzdan İzmir’deki yüksek lisans öğrenciliğime devam edemedim. Devamsızlıktan atıldım. Şimdi çıkardığımız aftan dolayı tekrar dönme imkanı buldum. Dokuz Eylül’ün meşhur mezunlarından değil ama Dokuz Eylül’den atılan bir öğrenci olarak karşınızdayım, devamsızlıktan dolayı yanlış anlamayın” dedi.