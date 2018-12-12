TBMM Başkanı Yıldırım, 5 aylık görev süresine 10 ülkeyi sığdırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili istifa etmesine gerek olmadığını ifade ettiği TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 5 aylık görev süresinde tabiri caizse 'leyleği havada gördü’.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından 12 Temmuz 2018’de AKP ve MHP oylarıyla Meclis Başkanı seçilen Binali Yıldırım, 5aylık görevinde 10 yurt dışı gezisine çıktı.

TBMM’nin internet sitesinde yurt dışı ziyaretlere ilişkin yer alan bilgilere göre, Yıldırım ilk yurt dışı gezisini 15 Ağustos’ta KKTC’ye yaptı Bu ziyaretleri 28 Ağustos’ta Azerbaycan, 23 Eylül’de Özbekistan, 13 Ekim’de İsviçre, 1 Kasım’da Arjantin, 2 Kasım’da Senegal, 13 Kasım’da Belarus, 2 Aralık ‘ta Çin, 6 Aralık’ta Kırgızistan, 7 Aralık’ta İran izledi.

Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istifa edip etmeyeceği henüz belli değil. İstifa edecekse de bunun 21 Aralık günü tamamlanacak bütçe maratonundan sonra olacağı söyleniyor. Bütçe

görüşmelerinin ilk gününde Meclis kulisinde gazetecilerle sohbet eden ve sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul’da belediye başkanı seçilmesi halinde görevinden istifa edebileceğini söylemişti. Yıldırım’ın daha önce TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmesine gerek olmadığını savunan Bahçeli, “Binali Yıldırım İstanbul adayı olursa başımızın üstünde yeri vardır” demişti. CHP ve İYİ Parti ise Yıldırım'ın istifasında ısrarlı görünüyor.