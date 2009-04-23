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TBMM Başkanı Toptan anıta çelenk koydu

23 Nisan 2009 12:21

TBMM Başkanı Köksal Toptan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 89. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Toptan'ın, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde "TBMM Başkanı" yazan çelengi Atatürk Anıtı'na bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Nazım Ekren, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, AKP, CHP ve MHP'nin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve Meclis çalışanları da katıldı.

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