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Dünya

TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Şentop görüşmede, “Savaşın kazananı olmaz” diyerek, Rus tarafına, haksız ve hukuksuz operasyonu derhal durdurma çağrısında bulunduğunu söyledi

26 Şubat 2022 22:14

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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