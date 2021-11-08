TBMM Başkanı Şentop: Türkiye’den rahatsız olanlar var; bu rahatsızlıkların sebebini gördüğümüzde bu bizi sevindiriyor, memnun ediyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye’den rahatsız olanlar var; şüphesiz siyasetçiler, yabancı ülkelerin yöneticileri arasında. Ama bu rahatsızlıkların sebebini gördüğümüzde bu bizi sevindiriyor, memnun ediyor. Bu rahatsızlık olsun, bu rahatsızlıklar artsın” diye konuştu.

Azerbaycan'ın zafer gününü kutlayan Şentop, "Azerbaycan’ın yanında yer almak, Ermenistan’a karşı tavır koymak, sadece Azerbaycan’ın haklı davasını savunmak değil aynı zamanda Kafkaslarda bölge barışını da savunmak anlamına geliyordu.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin akademik yıl açılışına katıldı. Üniversite konferans salonunda düzenlenen törene; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve öğrenciler de katıldı.

Şentop, şunları söyledi:

"Azerbaycan’ın davasında haklı olduğuna inanıyoruz"

“8 Kasım Azerbaycan’ın zafer günü. Biz Azerbaycan’ı desteklerken öncelikle Azerbaycan’ın davasında haklı olduğuna inanıyoruz. Azerbaycan’ın kendi vatan topraklarının yüzde 20’si işgal altındaydı. Bu Azerbaycan’ın beyanı veya bizim beyanımız değil. Bu konuda uluslararası hukuka göre verilmiş kararlar, alınmış kararlar vardı. Öncelikle Birleşmiş Milletler tarafından 4 farklı tarihte alınmış Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğuna ve Ermenistan’ın işgalci olduğuna dair karar vardı. Bunun dışında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin ve AGİT’in almış olduğu kararlar vardı. Bütün bunlar Azerbaycan’ın uluslararası hukuk bakımından haklı olduğunu gösteriyordu.

İkinci husus. Azerbaycan’a karşı yapılan bu saldırı ve taarruz, Eylül ve Ekim aylarında geçen yıl yapılan saldırılar bir şeyi daha ortaya koydu. Ermenistan sivillere karşı saldırılar yapıyor ayrıca Nahcivan'a atmış olduğu bazı füzelerle beraber, sadece Azerbaycan’a karşı değil; bölge ülkelerine ve bölge barışına karşı da bir kötü niyet içerisinde hareket ediyor. Bir suikast içerisinde hareket ediyor. Bu da ortaya çıktı. Dolayısıyla Azerbaycan’ın yanında yer almak, Ermenistan’a karşı tavır koymak, sadece Azerbaycan’ın haklı davasını savunmak değil aynı zamanda Kafkaslarda bölge barışını da savunmak anlamına geliyordu.”

"Türkiye’nin büyümesinden, tesirinin artmasından rahatsızlık duyuyorlar"

“Türkiye’yi sadece oturduğu evin bir odasından bakan, gören ve değerlendiren; sadece kendi yaşadığı o küçük dünyadaki tecrübeler çerçevesinde Türkiye’ye bakan insanların değerlendirmeleri Türkiye’ye karşı, hepimize milletimize karşı büyük bir haksızlık. Gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz. Türkiye’den rahatsız olanlar da var; şüphesiz siyasetçiler, yabancı ülkelerin yöneticileri arasında ama bu rahatsızlıkların sebebini gördüğümüzde de bu bizi sevindiriyor, memnun ediyor. Türkiye’nin büyümesinden, gelişmesinden, tesirinin artmasından rahatsızlık duyuyorlar. Bu rahatsızlık olsun, bu rahatsızlıklar artsın. Biz bununla iftihar ediyoruz bundan memnuniyet duyuyoruz.

Onun için her zaman Türkiye’nin gerek tarihi gerek coğrafyası gerekse ortak tarih ve kültür içerisinden gelmiş olduğu ülkeler üzerindeki tesir gücü bakımından Türkiye’nin büyüklüğünü anlamamız, Türkiye’ye, milletimize ve kendimize güvenmemiz gerekiyor.” (ANKA)