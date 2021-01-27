TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de bazı aydınların demokrasiyi pek içlerine sindirdiklerini sanmıyorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye'de bazı aydınların demokrasiyi pek içlerine sindirdiklerini sanmıyorum” dedi.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat’a konuşan Şentop, “ Milletin Meclis'inin ışıkları hiç sönmeyecek.” diye konuştu.

Donat yazısında, “'Aydınlar... Demokrasi... Demokratlık konusu açılınca... Meclis Başkanı Şentop'a, yaşama yeni veda eden ünlü sosyolog Nur Vergin'in bir sözünü hatırlattık: 'Gerçek demokratlar' ve 'Garnizon demokratları.' Garnizon demokratları... Her dönemde, her yerde... Beklemede... Godot'yu bekler gibi. Bekledikleri... Ah yine jetler uçuverse... Ah Meclis'in ışıkları bir sönüverse... Ah yeni Yassıadalar oluverse..." ifadesini kullandı.