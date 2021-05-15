TBMM Başkanı Şentop'tan çocuklarını kaybeden Filistinli babaya taziye telefonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Filistin'de yaşanan olaylarda evlatlarını kaybeden Filistinli baba Ebu Süheyb ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Şentop, Türkiye'nin Filistinlileri kendi ailesi ve evlatları olarak kabul ettiğini söyleyerek, "Türkiye, kardeş Filistin'in her daim yanında" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Süheyb ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin'e uyguladığı terörün dünyanın meselesi olduğunu belirterek, "Yaşanan meseleyi sadece Filistinli kardeşlerimizin bir meselesi olarak görmüyorum. Bu mesele iki milyarlık İslam âleminin, bütün Müslümanların ve dünyanın meselesi" ifadelerini kullandı.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistinlileri kendi ailemiz ve evlatlarımız olarak kabul ediyoruz. Barışın ve huzurun en yakın zamanda Filistin'e hâkim olmasını temenni ediyoruz. Türkiye, kardeş Filistin'in her daim yanında."

TBMM Başkanı, çocukları şehit düşen acılı babaya ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletirken, evlat acısı yaşayan Filistinli baba Ebu Suheyb ise, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederek, Filistin'e dünyada gerçek manada sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.