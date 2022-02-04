TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk heykeli ve Adalet Anıtı saldırılarına kınama: Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar denemekte

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli ve Edirne Uzunköprü’de Adalet Anıtı'na yapılan saldırıları kınadı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclis'nin ilk başkanı, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsun’da gerçekleşen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

Edirne Uzunköprü’de Adalet Anıtı'na yönelik saldırıya da tepki gösteren Şentop, "Aynı gün Edirne Uzunköprü’de bulunan Adalet Anıtı da saldırıya uğramıştır. Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar denemektedir; Millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır; Millete hainlik beyhudedir, geleceği yoktur" dedi.