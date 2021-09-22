TBMM Başkanı Şentop: Seçim kanunu değişikliği için son tarih Haziran 2022

TBMM Bakanı Mustafa Şentop, 2023'teki genel seçime normal tarihte gidilmesi halinde seçim kanunundaki değişikliğin en geç Haziran 2022'de tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi.

Şentop, İspanya'dan ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamada, Meclis'te 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemini ve seçim kanununda olası değişiklikleri değerlendirdi.

"Seçim kanunu ile ilgili değişikliğin seçimden en geç 1 yıl önce yapılması lazım." diyen Şentop, "Çünkü seçim kanunu değişiklikleri 1 yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. 2022 Haziranı'na kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım çünkü ondan 1 yıl sonra 2023 Haziran'da seçim olacak." şeklinde konuştu.

"Meclis'e verilmiş bir teklif yok"

TBMM Başkanı, seçim kanunu değişikliğiyle ilgili henüz Meclis'e verilmiş teklif olmadığını belirterek, "O bakımdan benim bir değerlendirme yapmam söz konusu değil ama geldiği zaman zaten şüphesiz hemen sevk ediyoruz. Önce komisyon aşaması daha sonra genel kurul aşaması olarak Meclisin kendi olağan gündemi devam eder. Muhtemelen de kasım ortasına doğru bütçeyle ilgili görüşmeler ve yoğunluk başlar." açıklamasında bulundu.