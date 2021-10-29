TBMM Başkanı Şentop: Enis Berberoğlu'nun yargılanmasında pek çok hukuka aykırılıklar yapılmıştır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin olarak verilen Yargıtay kararını, yanlış bulduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2 yıl önce alınan Enis Berberoğlu davasındaki karara ilişkin olarak konuştu.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Şentop, “TBMM Başkanı, kendisine gelen, milletvekili seçilmeye engel nitelikte bir suçtan dolayı hükmün kesin hüküm olduğunu tespit ettikten sonra bunu TBMM Genel Kurulu'na bildirmek zorundadır. Berberoğlu'nun yargılanmasında pek çok hukuka aykırılıklar yapılmıştır. Meclis Başkanı olarak Yargıtay'ın kararını yanlış buluyorum ama kesin hüküm" dedi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Şentop, Meclis'e gelen milletvekili fezlekelerinden bazılarının iade edilmesi konusunda da “Fezleke geldiğinde Meclis Başkanının bunu suç işlenmiş mi, işlenmemiş mi, deliller zayıf mı, değil mi bunu inceleme yetkisi yok. Yetki, karma komisyonda. Komisyon isterse dönem sonuna erteler. Genel Kurula gelir” dedi.