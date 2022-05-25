TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız "kaçmak" fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para akışı elimizde, paravan vakfın yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait!" iddiasına tepki gösterdi. Şentop, Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir" düşüncesini dile getirdi.

Şentop Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da "kaçmak" fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir.Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | AKP’li Külünk’ten Kılıçdaroğlu’na tehdit: Bu devlet had belletmeyi bilir

TIKLAYIN | TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: Baştan sona FETÖ kumpasını andırıyor

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu: ABD'ye para akışı elimizde, paravan vakfın yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait!

TIKLAYIN | AKP'den Kılıçdaroğlu'na TÜRGEV ve Ensar yanıtı: İllegal yapılarmış gibi hedef gösteriyor; bu vakıfların gelir giderleri bütün ülkelerin bilgisi dahilinde

Kılıçdaroğlu ne demişti?

"Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pelsinvanya yaratma peşindeler." diyen CHP lideri, paravan vakfın başına Amerikan vatandaşını koyduklarını öne sürerek, para akışı için ENSAR ve TÜRGEV'i kullandıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, videonun devamında "Uyan ey halkım, artık uyan. Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken, senin gidecek yerin yok." dedi.