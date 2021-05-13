TBMM Başkanı Şentop: 17’sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tam kapanmanın biteceği günü işaret ederek “İnşallah 17’sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır” dedi.

Tekirdağ Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları şöyle:

“İnşallah Covid sürecini de kısa zamanda atlatacağız. Bu kapanma döneminin olumlu sonuçları var. Tekirdağ’da ki sayıları da gördük. Türkiye genelinde de öyle. Bunun faydalı olacağını düşünüyoruz inşallah 17’sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır. Bayram münasebeti ile buradayız. Burası benim memleketim uzun bir zamandır gelmemiştim. Aslında gelmeyi arzu ettik, planladık çoğu zaman fakat bu kısıtlamalar, kapanma dönemi sebebi ile bir görüntü vermenin çok doğru olmayacağını düşündüm.

Başta bizlerin de bu kısıtlama ile ilgili tedbirlere riayetinde bir fayda var diye düşündüğüm için. Bugünde aslında çok sınırlı sayıda arkadaşla ve maske mesafe kurallarına riayet ederek güvenlik güçlerimizle, polis ve jandarmamızla ve şehir hastanemize açılıştan sonra ziyaret edememiştim. Son durumu buradaki işleyişi durumu bir görmeyi arzu ettim. Bu bakımdan geldim. Tekirdağlı hemşerilerimizin bayramını bir kere daha tebrik ediyorum”