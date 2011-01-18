-TBMM BAŞKANI ŞAHİN: MAĞDURLAR ADALETE KÜSÜYOR. TBMM (A.A) - 18.01.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Yargıtayda zamanında inceleme imkanı bulunamadığı için bazı dosyaların, zaman aşımı nedeniyle düştüğünü ve sanıkların kurtulduğunu, mağdur olanların adalete küstüğünü ifade etti. Şahin, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Adalet Komisyonunda bekleyen Arabuluculuk Kanunu Tasarısı'nın, yargının yükünü hafifletmek için gündeme alınacağına yönelik haberlerin anımsatılması üzerine Şahin, yargının iş yüküyle ilgili söylenenlerin büyük ölçüde bir hakikati ortaya koyduğunu söyledi. Şahin, Yargıtay ve yerel mahkemelerin iş yükünün, özellikle son yıllarda oldukça arttığına işaret etti. Şahin, Yargıtayın iş yükünü hafifletmek için istinaf mahkemelerinin gündeme geldiğini anımsatarak, ''Şu anda Yargıtayda zamanında inceleme imkanı bulunamadığı için bazı dosyalar, zaman aşımı nedeniyle düşüyor ve sanıklar kurtuluyor, mağdur olanlar adalete küsüyor. 2010'da 15 bine yakın dosya maalesef bu nedenle düştü. Önümüzdeki yıllarda önlem alınmazsa bu 20 bini, daha yukarıları bulur diye endişe ediyoruz'' dedi. -ARABULUCULUK TASARISI- Dosyaları zamanında incelenmediği için 10 yıllık tutukluluk süresini dolduran bazı sanıkların tahliyelerinin, kamu vicdanını rahatsız ettiğini, yaraladığını belirten TBMM Başkanı Şahin, şöyle devam etti: ''Bu bakımdan Yargıtaydaki iş yükünü daha da azaltmak için şimdi birtakım tedbirler alınmalıdır. Hatta Adalet Bakanlığının, bu doğrultuda çalıştığını da biliyorum. Ama Meclis Başkanlığına tasarı veya teklif gelmeden, yol gösterici anlamında bir değerlendirme yapmam da doğru olmaz. Arabuluculuk ile ilgili bir kanun tasarısı, Adalet Bakanlığı yaptığım dönemde TBMM'ye sevk edildiğini biliyorum. Ancak komisyonda görüşülememişti. Bu, biraz önce ifade ettiğim sorunları çözecek bir yasal düzenleme değil; yargıya intikal etmeden önce bazı ihtilafların arabulucular kanalıyla çözümlenmesini amaçlayan bir tasarıdır. Şu andaki iş yükünü ortadan kaldırıcı bir tasarı değildir. Bundan sonrasıyla ilgili fayda sağlayacağını umuyorum. Yargıya intikal etmemiş, ileride de etmeyecek olan, etmeden önceki safhada işe yarayacak bir tasarı olarak değerlendiriyorum. Önümüzdeki günlerde bekleyeceğiz, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile de görüşerek, bu konuda atılması gereken adımları herhalde belirleyip, Meclise bir tasarı gönderirler.''