TBMM Başkanı Şahin KKTC'de

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, anavatan ve garantör ülke sıfatıyla Türkiye'nin, tüm kurumlarıyla her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında yer aldığını, bundan sonra da her şart altında yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Şahin, Ercan Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü'nün eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en anlamlı eserini teşkil eden KKTC'de bulunmanın kendisini için büyük övünç ve iftihar kaynağı olduğunu kaydeden Şahin, KKTC'nin demokratik olgunluk düzeyini her vesileyle ispatlamış bir halka sahip olduğunu ifade etti.

KKTC'nin uluslararası alanda önüne çıkarılan tüm engellere rağmen her alanda kaydettiği gelişmelerle Türkiye için övünç kaynağı olduğunu söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla, tabii TBMM olarak, anavatan ve garantör bir ülke sıfatıyla her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almıştır, bundan sonra da her şart altında yanında yer almaya devam edecektir. Bunu KKTC'nin varlığı için yapacaktır, özgürlüğü için yapacaktır, güvenliği için, hakları ve refahı için yapacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de KKTC de Kıbrıs'ta adil kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yanadır. Kıbrıs Türk tarafı her zaman uzlaşmadan ve çözümden yana olmuştur. Bütün bunlara rağmen Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız kısıtlamaların devam ediyor olması bir insanlık ayıbıdır. Bunun kaldırılması çabalarımız devam edecektir. Uluslararası toplum Kıbrıs Türkleri'ne vermiş olduğu sözü yerine getirmelidir.”

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasar Bozer de Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.