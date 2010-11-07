-TBMM BAŞKANI ŞAHİN, İSLAM KÜLTÜR MERKEZİNİ HİZMETE AÇTI ULAN BATOR (A.A) - 11.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'de faaliyet gösteren bir yardım derneğinin katkılarıyla yaptırılan Ulan Bator İslam Kültür Merkezi ile Hazreti Ömer Camisi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Şahin, bazı sivil toplum örgütlerinin yurt dışında yaptıkları hizmetlerden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek TİKA'nın gerekse sivil toplum örgütlerinin uzak diyarlarda yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiklerini söyledi. Hazreti Ömer Camisi'nin Ulan Bator'da açılan ilk cami olma özelliğini taşıdığını kaydeden Şahin, caminin isminin de önemine değindi. Hazreti Ömer'in adaletini anlatan Şahin, kültür merkezinde verilecek eğitimde, bunun gözetilmesi dileğinde bulundu. Meclis Başkanı Şahin'e, daha sonra milli kıyafet olan Çapan ve takke hediye edildi. Kazakların yoğun olduğu bölgede yapılan ve 200 bin dolara mal olan camide, 300 kişi ibadet edebilecek. İslam Kültür Merkezinin derslik, bilgisayar, kütüphane ve toplantı salonunun araç ve gereçleri de TİKA tarafından karşılandı.