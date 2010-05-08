TBMM Başkanı: Picasso'nun etkisinde kalmışsın

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'Picasso'nun etkisinde kalmışsın'

Şahin, TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'nde Karabük Valiliği tarafından düzenlenen ve annesi Ünzile Şahin'in bir resminin de yer aldığı Anneler Günü Sergisi'nin açılışını yaptı.Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, etkinlikten dolayı Karabük Valiliğine teşekkür etti. Annesi Ünzile Şahin'in bir tablosunun sergide yer aldığını basından öğrendiğini ifade eden Şahin, ''Annelerimizin en güzel eserleri dünyaya getirdikleri çocuklarıdır'' dedi. Kendisi ile kardeşleri Mustafa ve İbrahim Şahin'in annesinin ilk üç eseri olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:''Ben annemin ilk eseriyim. Sergileyeceğiniz bu eser, sanıyorum dördüncü eseri olacak. Tüm annelerimizin, başta kendi annemin, diğer annelerin, özellikle şehit analarının ellerinden öpüyorum. Anneler Günü deyince aklıma ilk gelen şehit annesi, Dağlıca şehidi Mustafa'nın annesi Nefise anadır. Onu da uzun süredir ziyaret edemedim, ona selamlarımı iletiyorum. Anneler Günü, Babalar Günü, Kadınlar Günü gibi günleri yadsımıyorum, ancak bunların tüketim toplumu alışkanlığının sonucu olduğu iddialarını ciddiye alıyorum.''Konuşmasının ardından Karabük Valisi Nurullah Çakır ile ''anaların fırçasından hayatın ifadesi'' temalı serginin açılışını yapan Şahin, sergi salonuna girdikten sonra önce annesi Ünzile Şahin'in yanına gitti ve elini öptü. Şahin, burada babası Abdullah Şahin ve kardeşi Mustafa Şahin ile de sohbet etti.Annesi Ünzile Şahin'in yaptığı ''Ben anayım; çınar oldum gölge verdim, gölgelerimin içinde binbir renk'' temalı tablonun önüne giden Şahin, annesiyle birlikte gazetecilere poz verdi. Şahin, resmi incelerken annesi Ünzile Şahin'e, ''Anne, bu resmi yaparken Picasso'nun etkisinde kalmışsın'' dedi.Şahin, bu sırada gazetecilerin sorusu üzerine, yarın Anneler Günü'ne özel bir programı olmadığını, ancak annesine hediye vereceğini söyledi.