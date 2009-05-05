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Politika

TBMM Başkanı Köksal Toptan Norveç'e gitti

05 Mayıs 2009 12:57

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Norveç Parlamento Başkanı Thorbjorn Jagland'ın davetlisi olarak bu ülkeye gitti.

THY'nin tarifeli uçağıyla Norveç'e hareket eden Toptan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş ve diğer ilgililer uğurladı.

TBMM Başkanı Toptan ve beraberindeki heyet, Norveç Parlamento Başkanı Thorbjorn Jaglan'ın yanı sıra Norveç Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Olav Akselsen ve Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Storc ile bir araya gelecek.

Toptan ve beraberindeki heyet, Norveç Kralı V. Harald ile yapılacak görüşmenin ardından 7 Mayısta Türkiye'ye dönecek.

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