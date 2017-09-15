TBMM Başkanı Kahraman'ın damadının yurt dışına kaçtığı iddiası TBMM gündeminde

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın damadı Sinan Yıldırım’ın sahibi olduğu hastaneye FETÖ’den el koyulması ve Yıldırım’ın yurt dışına kaçtığı iddiası CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Milletvekili Eren Erdem tarafından verilen soru önergeleriyle TBMM gündemine taşındı.

"FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen iktidarın, sözde mücadelesinin perde arkası..."

Tanal, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Ülkenin yönetim kademelerinde özellikle sağlıkta, eğitimde, hukuktaki atamaların kan bağına göre değil liyakate olması gerekir. Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değildir. FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen iktidarın, sözde mücadelesinin perde arkası her geçen gün biraz daha aralanıyor. Kimse halkı kandırmasın. FETÖ terör örgütü ile iktidarın bağları kopmadı. Hedef saptırarak kendilerini perdelemek adına FETÖ ile yolları dahi kesişmemiş masum insanlara iftira atmayı adet edinmiş iktidarın damatları tek tek dökülmeye başladı. AKP’nin hayırlı damatları bu ülkeye hayır sağlamadı sağlamayacaktır!”

Oda TV’de yer alan habere göre, Tanal soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Kozyatağı’nda bulunan Central Park Hastanesi’nin ortaklarının Sinan Yıldırım ve Fatih Yıldırım olduğu bilgisi doğru mudur?

Central Park Hastanesi’nin ortaklarından Sinan Yıldırım’ın sizinle akrabalık bağı olduğu ve damadınız olduğu bilgileri doğru mudur?

Doğru ise damadınız Sinan Yıldırım’ın yurtdışına kaçtığı bilgisi doğru mudur? Kaçtı ise neden kaçmıştır? Nereye kaçmıştır?

Hastane ortaklarından Sinan Yıldırım, yurtdışına çıkış yapmadı ise Central Park Hastanesi’ndeki görevinin başında mıdır?

Central Park Hastanesi’ne FETÖ’den dolayı el konulduğu bilgisi doğru mudur?

Doğru ise FETÖ'den el konulan hastanenin başına, TMSF Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener’in atandığı doğru mudur?

Yılmaz Şener, ağabeyiniz Rüştü Kahraman'ın damadı mıdır? Yani, hastane bir damattan bir diğer damada mı devredildi?”

“Devlet sistemimizin içine‘damatlar hukuku’ sokarak…”

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, “Bu damatların yaşına bakıldığında tamamı AKP’nin iktidar döneminde evlenmiş veya evlendirilmişlerdir. Ortaya çıkan duruma bakıldığında, bir yandan AKP ile stratejik ortaklık kuran FETÖ, diğer yandan da AKP ile stratejik evlilikler kurmayı ihmal etmemiştir. FETÖ, AKP’nin, mutfağına, yani tabir yerindeyse hücrelerine kadar girmiştir.” dedi.

Erdem “Hükumet, AKP yetkililerinin damatları konusunda, korkaklık yaparak korumacı davranmak yerine adaletli davranmalıdır. Devlet sistemimizin içine ‘damatlar hukuku’ sokarak FETÖ ile mücadele de asla başarı sağlanamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Erdem, Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemi ile TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Odatv’nin muhataplarına sorduğu şu sorulara yer verdi:

1- İstanbul'daki Central Hospital'in ortaklarından biri, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın damadı mıdır?

2- O damadın adı Sinan Yıldırım mıdır?

3- "Damat" Sinan Yıldırım, hastaneye FETÖ'den el konulma sürecinde yurtdışına mı kaçmış mıdır?

4- Damat kaçarken yanında çocuğunu da götürmüş müdür?

5- Damat bu süreçte İsmail Kahraman'ın kızıyla boşanmış mıdır?

6- Tüm bu sürecin sıkıntıları İsmail Kahraman'ın hastalanmasına mı neden olmuştur?

7- FETÖ'den el konulan hastanenin başına, TMSF Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener atandı. Central Hospital'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şener, İsmail Kahraman'ın ağabeyi Rüştü Kahraman'ın damadı mı? Yani, hastane bir "damattan" bir diğer "damada" mı devredilmiştir.