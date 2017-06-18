TBMM Başkanı Kahraman: İmam hatipler olmasaydı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman Gençlik Kuruluşları Birliği tarafından Taksim Meydanı'ndaki bir otelde düzenlenen sahur yemeğine katıldı. Burada konuşma yapan Kahraman, "İmam Hatipler olmasaydı, bu 'FETÖ' denilen hain neticeye giderdi" dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misvak Demircan ve çok sayıda davetli katıldı. Sahur programı Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Ülkenin birinci meselesi eğitim ve gençliktir

Gençliğin önemine dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Ülkenin birinci meselesinin eğitim olduğunu söyledi. Kahraman, "İftihar ettiğim bir durum var. Muhteşem bir gençliğimiz var. Allah'a şükür. Çok olabiliriz, sayı çok olabilir ama bu bir mana ifade etmez. Ruh lazım. Belediye başkanımızda ruhtan bahsetti. O ruhu yakalamak için bize bir görev düşüyor. Bize bir yük düşüyor. Birinci meselemiz gençliktir. Her ülkenin birinci meselesi maariftir, eğitimdir, gençliktir" diyerek gençliğin önemine dikkat çekti.

İmam hatipler olmasaydı 'FETÖ' amacına ulaşırdı

İmam Hatiplerin Türkiye'yi büyük bir badireden kurtardığını belirten Kahraman, İmam hatipliler olmasaydı 'FETÖ'nün neticeye ulaşacağını söyledi. Kahraman " Türkiye'deki imam hatip okullarını açan Teyfik İleri'dir Milli Eğitim Bakanıdır. Rahmetli Adnan Mederes'in talebesidir. Teyfik İleri, siyasetteki ayağıydı İmam Hatiplerin. İlk İmam Hatip 1951 yılında açıldı. Kim açtı? İlim Yayma Cemiyeti açtı. 68 kişiydiler. Bir araya gelerek cemiyeti kurdular. Bir hafta sonrada Langa'da ki ilk İmam Hatip'i açtılar. 19 kişiydik. Para yok. Böyle sahurlarmış, otellermiş, böyle şeyler yoktu. İman vardı. Celalettin Ökten geceleri tuvaletleri temizliyordu, okul müdürüydü ancak hademe tutacak para yoktu. Bir zaman sonra öğreniyorlar ki; Müdür tuvalet temizliyor. Diyorlar ki, Celal Bey çocuklara ayda iki sefer sıra gelir, bırak çocuklar yapsınlar. Benim bu yavrularım, yarın Türkiye'yi idare edecekler, bunlardan bu ülkeyi idare edecek çocuklar çıkacak, ben onlara bu yaşta tuvalet temizletmem diyerek işinize bakın diyor. Ve o 19 kişiden bu günlere geldik. Allah hepsinden razı olsun. Draman'da İmam Hatipte tep bir iftar yapılıyordu. Başka bir yerde iftar yoktu. Belediye iftar yapar mı? Uzun süre belediyelerin iftar vermelerine karşı duranlar şimdi daha büyük çadır yapma peşindeler. Gerçek her zaman kendini kabul ettirir. Tek yerdi, başka yer yoktu. Çoğaldı, çoğaldı ve Türkiye'yi büyük bir badireden kurtardı. İmam Hatipler olmasaydı, bu FETÖ denilen hain neticeye giderdi. O yüzden karşıydı İmam Hatiplere" ifadelerini kullandı.



AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise şunları söyledi:



"Biz 15 Temmuzdan önce gençlerle konuşurken gençlerle ilgili hayal kırıklıklarını konuşurduk. Onlar şunu yaşamadılar, onlar bunun farkında değiller, onlar diye kurulu birçok cümlelerimiz vardı. Ama 15 Temmuz gecesi siz hepimizi yanılttınız. O yüzden ben hepinizi tebrik ediyorum. Büyük ve anlamlı laflar kullanmak yerine sanırım basit değerli düşünceler üzerinde odaklanmak ve her birimizin kendi düşüncemize kendi bakış açımıza odaklanmak daha doğru olur diye düşünüyorum"dedi. Sahur programı ödül ve plaket töreniyle son buldu.