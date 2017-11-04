TBMM Başkanı Kahraman: Abdülhamid indirilmemiş olsaydı, 1. Dünya Savaşı çıkmayacaktı

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ile 1. Dünya Savaşı’nın çıkması arasında ilişki olduğunu iddia ederek , “Eğer Sultan Abdülhamid Han indirilmemiş olsaydı, Birinci Cihan Harbi çıkmayacaktı”dedi.

Kahraman, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane Külliyesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.Kahraman, şunları söyledi:

"Bizi harpler perişan etti. Evvela Trablusgarp, sonra 1912 Balkan, sonra 1914-1918 Birinci Dünya Harbi, yetişmiş bütün elemanlarımızı elimizden aldı. Birinci Cihan Harbi’nde 2 milyon 900 bin gencimizi askere verdik. Nüfusun yüzde 10’u harbe gitti. Bu oran Almanlarda yüzde 14’tür. 2 milyon 900 milyon askerimizin 1 milyon 50 bini yok oldu. 450 bin şehidimiz var, esir, kayıp var. Bu kadar genç ve diri bir nüfus gidince ne tarlayı sürecek insan, ne çalışacak eleman kaldı. Gelişmemiz durdu, perişan olduk. Almanlar bize bugünkü parayla 8 milyar dolar verdi. Hazıra dağ dayanmaz, 9 ayrı cephede savaşıyoruz. Perişan ettiler bizi. O harbe girmeyecektik.

Bazıları ‘Mecburduk’ derler. Hayır, hiç de mecbur değildik. Eğer Sultan Abdülhamid Han indirilmemiş olsaydı, hatta Birinci Cihan Harbi çıkmayacaktı, muhteşem bir insandı, en azından harbe girmezdik. 9 milyon 100 bin kilometrekaremiz vardı. 3 harbin sonunda 8 sene içinde 5 milyon 500 bin kilometrekare toprak kaybettik. 1918’de 3 milyon 600 bine indik, Lozan’da da 800’e indik, 2 milyon 800 bin kilometrekare daha verdik. Çok kötü yıkımlar yedik. Bunlardan birisi de eğitim öğretim sahasındaki bozgundur."

Devamla 15 Temmuz darbe girişimine değinen Kahraman, bunun bir ‘darbe ya da ihtilal değil, bir istila teşebbüsü’ olduğunu belirterek, “Bu güzelim ülke gidiyordu” dedi ve ekledi:

Bu önleyişin önderi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Nasıl devirdilerse Abdülhamid’i, gene aynı şeyi yapacaklardı ama olmadı.