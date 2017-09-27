TBMM Başkanı Kahraman, 1 Ekim açılış programını bir hafta içinde iki kez değiştirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’in 1 Ekim Pazar günü özel oturumla yapılacak açılış programını bir hafta içinde ikinci kez değiştirdi.

Daha önce 14.00 olarak belirtilen Atatürk Anıtı'ndaki tören ile 15.00 olan genel kurul açılışı değiştirildi. Son gönderilen davetiyede törenler bir saat öne çekilerek, Atatürk Anıtı’ndaki tören 13.00, Genel Kurul açılışı 14.00 olarak değiştirildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci önemli makamında oturan İsmail Kahraman ne yazık ki oturduğu yeri döner koltuk haline getirmiştir” dedi.

Emir’in açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci önemli makamında oturan İsmail Kahraman ne yazık ki oturduğu yeri döner koltuk haline getirmiştir. Her düzenlediği programı, makamının gücüyle değil, kendisini oraya taşıdığını düşündüğü ‘Saray’dan gelen mesajlarla idare etmektedir. Nasıl mı? 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıl dönümünde Meclis’te düzenlenecek programı, kamuoyuyla paylaşılmasının ardından iki kez değiştiren İsmail Kahraman, son olarak 1 Ekim 2017 tarihinde çalışmalarına başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış programını da değiştirmek zorunda kalmıştır.

1 Ekim programının, saat 14.00’te TBMM’deki Atatürk anıtı önünde başlayacağını, 15.00’te de Genel Kurul ile devam edeceğini davetiyeleri bastırarak duyuran Kahraman, artık alışkanlık haline getirdiği üzere bu kararından vazgeçerek saatte değişiklik yapmıştır. Davetiyeleri ikinci kez düzenleyip bastıran Kahraman, programındaki saatleri birer saat öne çekmiştir.

Yapılan değişiklikler basit bir saat düzenlemesi ile sınırlı düşünülmemelidir. İsmail Kahraman, bir yandan milletin iradesinin oluştuğu TBMM'nin varlığına zarar vermekte, diğer taraftan milletin parasını, 'bir yerlerden gelen talimatlar'la değiştirdiği davetiyelerin ortaya çıkardığı ek maliyetlerle har vurup harman savurmakta. İsmail Kahraman'ın artık TBMM'yi temsil etme konusunda sorunlu bir kişi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin şu ana kadar gördüğü en sorunlu ve sorumsuz Meclis Başkanı' unvanını hak eden İsmail Kahraman'ın bir kadına hakaret edecek kadar isim oyunlarını sevdiğini anımsayarak, kendi ismini de KARARSIZ KAHRAMAN olarak değiştirmesini öneriyoruz."