TBMM Başkanı İsmail Kahraman 2014: Cumhuriyet'i kuran kadro dinsizdi!

"Laiklik yeni anayasada olmamalıdır"sözleriyle gündeme gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 2014'teki sözleri sosyal medyada gündem oldu. İsmail Kahraman'ın 2014'te Eskişehir'de yaptığı bir konuşmasında "Cumhuriyet'i kuran kadro dinsizdi" dediği görülüyor.

Kahraman, söz konusu videoda, "Cumhuriyeti kuran kadro pozitivisttir. Pozitivist nedir? Gördüğüne inanan. Pozitivizm Türkiye'ye geldi, ikinci Mahmut getirdi ve Cumhuriyeti kuranların ideolojisi oldu" şeklinde ifadeler kullanıyor.

Polatkan Caddesi'nin adının "Atatürk Bulvarı" diye değiştirildiğini söyleyen Kahraman, devamında şunları söylüyor:

"Haa bugün matem günü ya. Atatürk öldü. Dünyanın hiçbir yerinde bir büyük adam öldü diye ağlanmaz. Bizim gibi gerici bir başka devlet yok. Her canlı ölümü tadacak. Vadesi geldi öldü. 'o ölmez...' e öldü. 76 senedir ölmüş adamı bırakmıyorlar. Cumhuriyet'i kuran kadro pozitivistti. Pozitivist nedir? Gördüğüne ve tuttuğuna inanır. Peki ayeti tutuyor muyum? Hayır... Vahiy gördüm mü? Hayır... Ayeti reddederler. Şimdiki tabiri ile olguculuk. Pozitivizm Cumhuriyet'i kuranların ideolojisi oldu, dinden uzaklaştılar."