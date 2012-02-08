-TBMM Başkanı Çiçek, grup başkanvekillerini görüşmeye çağırdı TBMM (A.A) - 08.02.2012 - CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda İçtüzük değişikliği teklifinin görüşmeleri sırasında komisyon sıraları ve kürsüyü işgal etti. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin grup önerilerinin ardından, görüşmeleri yarım kalan TBMM İçtüzük değişikliği teklifinin görüşmelerine geçildi. CHP'li milletvekilleri, görüşmelere geçilmeden önce verilen arada, komisyon sıralarına oturarak, birleşimin açılmasını bekledi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, birleşimi yönetmek üzere kürsüye çıktı. CHP'lilerin komisyon sırasına oturması nedeniyle komisyon temsilcileri de Bakanlar Kurulu sıralarına oturmak zorunda kaldı. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, teklifin görüşmelerinde Başkanlık Divanı'nı temsilen TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın yer almasını eleştirdi, Sağlam'ın TBMM Anayasa Komisyonu görüşmelerinde tarafsızlığını yitiren açıklamalarda bulunduğunu savundu. Hamzaçebi, Sağlam'ın, 5 dakikayı aşan konuşmaların demogoji olduğunu söylediğini belirterek, Anayasaya göre, Meclis başkanvekillerinin, tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir açıklamada bulunamayacağını söyledi. Hamzaçebi, Sağlam'ın kalkıp, başka bir Meclis Başkanvekilinin katılmasını istedi. TBMM Başkanı Çiçek, kendisinin yönettiği birleşimlerde, bu konuların dile getirildiğini anımsatarak, Sağlam'ın, bu konulara ilişkin açıklamalarda bulunduğunu kaydetti. Çiçek, ''Sizlerde vardığımız mutabakat gereği, teklifin tümünü görüştük. Meclis Başkanı olarak önümde hangi sıraya göre iş ve işlemler yapılacaksa onu yapmak durumundayım. Bugün İçtüzük değişikliği için biraz önce karar alındı. Bahsettiğiniz husus geçtiğimiz oturumlarda karara bağlandı. Teklifin soru cevap kısmında kalmıştık. Şimdi başa dönme imkanımız yok, kaldığımız yerden devam edeceğiz, soru-cevap kısmına geçeceğiz. Yürüyen bir işlem var, ilk kez başlamıyoruz'' diye konuştu. Hamzaçebi, mutabakata varılmadığını, eğer mutabakat olsaydı bu kadar toplantı yapılmayacağını, ortada bir ihtilafın bulunduğunu ileri sürdü. Hamzaçebi, ''Çarşamba gününe kadar dondurulmuş sorunu, buzdolabından çıkardık, şimdi o sorun üzerine konuşuyoruz. Sağlam'ın geçen oturumda oturması, bundan sonra oturacağı anlamına gelmez. Sağlam'ın oturması, Anayası'nın 94. maddesine aykırı olur'' görüşünü savundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İçtüzükte, Meclis başkanvekillerinin, sadece kürsüde bulunurken hiçbir tartışmaya katılamayacağının, görüş beyan edemeyeceğinin yer aldığını söyledi. Elitaş, komisyon sıralarının işgal edilmesinin, ''milli iradeye karşı yapılmış bir hareket olduğunu'' ifade etti. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ise usul tartışması açılmasını istedi. AK Parti'lilerin, bunun usule uygun olmadığı yönündeki itirazları üzerine Çiçek, usule uygun olmadığını kendisinin de bildiğini söyledi. Çiçek, orta yolu bulmak adına, kaç gündür gayret ettiklerini ifade ederek, usul tartışması açtı. AK Parti ile CHP'li milletvekillerinin tartışması üzerine Çiçek, milletvekillerini, ''Sükunete davet ediyorum. Konuşarak her şeyi anlamaya çalışabiliriz. Böyle bir uslup olmaz, doğru değil'' diye uyardı. Tartışmaların sürmesi üzerine, komisyon sıralarında oturan CHP'li milletvekilleri yerinden kalkarak, kürsüyü işgal etti. CHP'lilerin ayrılmasıyla boşalan yere, komisyon üyeleri geçti. TBMM Başkanı Cemil çiçek, bu gelişme üzerine birleşime ara verdi ve grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı. CHP'li milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu kürsüsünü işgali, verilen arada da sürüyor.