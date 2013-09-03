TBMM Başkanı Çiçek: Doğmamış çocuğa elbise arıyoruz

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Yeni Adli Yıl açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis'in erken açılması ve tezkere beklentisiyle ilgili bir soru üzerine Çiçek, şunları söyledi:

"Daha bu işin ne olacağı belli değil. Kimsenin karar verdiği yok. Bu işte en iştahlı görünen ülkeler bile geri vitese taktı. Böyle bir müdahale olacak mı, olacaksa nasıl olacak, hangi kapsamda olacak, kimler katılacak? Hedefi ne, yol ve yöntemi ne? Bunların hiç birisi belli değil, ortada hiçbir şey yokken doğmamış çocuğa elbise arıyoruz şimdi. Tezkere dediğin odur. Ortada böyle bir şey yok. Bence tezkere üzerinde durmak yerine 100 binden fazla insan ölmüş, kimsenin kılı kıpırdamamış. Gladyatör kavgasını seyreder gibi herkes tribünden seyretmiş. Yani 100 bin kişinin konvansiyonel silahla ölmesine kimse bir şey demiyor, kimyasal gazla öldürme diyoruz. Bu ne kadar doğru bir şey. Ben öldükten sonra ha gazla ha bombayla ne farkeder? İnsanın yaşaması önemli. Ölüm şekli ikinci derecede tartışılacak bir konu.

Diyelim ki bir müdahale yapılacak. Nereye yapılacak? Kaç günden beri Suriye yönetimi bunun tedbirini çoktan almıştır. Tutun ki bu gazları hastanenin bodrum katında depoladı, üst katta da hastalar var ya da mabetlerde ya da canlı kalkanlarla. Nereyi bombalayacaksınız? Neyi, nasıl yapacaksınız? Tezkereden çok kamuoyunu bununla bilgilendirmek lazım. Bence bu tezkerenin kendisinden daha önemli. Kaldı ki Türkiye ilk defa tezkere çıkarıyor değil. Bunun yolu, yöntemi belli, anayasa hükmü belli, gelenekleri var, örnekleri var. Türkiye oturur bakar, buna bir karar verir, işin bu kısmının çok fazla pratikte faydası yok. Suriye, Mısır'ı gündemden düşürdü. Mısır'da ne oluyor, orada hak ihlalleri oluyor mu olmuyor mu? Bence Mısır yöneticilerine çok önemli bir destek gündeme gelmiş oldu. Belki bu kimyasal silahtan en fazla faydalanan Mısır'daki darbeciler oldu."

Bir gazetecinin "Müdahale işi daha zorlaştırır mı?" sorusuna Çiçek, "Yeteri kadar zor bu iş. İki seneyi aştı kimsenin yaptığı bir şey yok. Sadece 100 bin kişinin kanı üzerinden demeç veriliyor hepsi o kadar. Türkiye olarak bunlardan gerekli dersleri çıkaralım, onun üzerine biraz daha kafa yoralım" karşılığını verdi.

Çiçek, mevkidaşlarına konuyla ilgili yazdığı mektuplara yanıt gelip gelmediği sorusu üzerine ise, "Daha yeni gitti. Bizdeki posta gibi hızlı çalışmıyor uluslararası ilişkilerde. Bugünden yarına da cevap gelmez diplomatik yoldan gittiği için" dedi.