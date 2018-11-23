TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, tüm öğretmenleri kutladı.

Binali Yıldırım, Öğretmenler Günü'nün önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızı, gençlerimizi aklın, bilginin, ahlakın ve vicdanın rehberliğinde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şekilde yetiştirmek için gayret eden öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bugün, çocuklarımızı, gençlerimizi hayata hazırlayan öğretmenlerimize karşı taşıdığımız samimi hisleri ifade etmek için güzel bir fırsattır. Öğretmenlerimiz, bilgi ve tecrübeleriyle hayata hazırladıkları öğrencilerimizi topluma faydalı fertler haline getirerek milletimizin istikbaline yön verir. Bu sebepledir ki geleceğimizin teminatı evlatlarımıza emek veren her bir öğretmenimiz milletimizin kıymetlisidir. Ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakârlıkla görev yapan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."