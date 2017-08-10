TBMM Başkanı ‘Bağımsız Yargı’ ile ‘İşkence ve Kötü Muamele’ kelimelerinden dolayı iki önergeyi iade etti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 3 Temmuz 2017 tarihinde Başbakanın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verilen yazılı soru önergesinin "bağımsız yargı" , "yargıya müdahale" içeriğinden dolayı TBMM Başkanı tarafından İç Tüzüğün 97. Maddesi gerekçe gösterilerek (istişare amaçlı konular içeren sorular) iade edildiğini bildirdi.

Yazılı soru önergesinde yer alan "HSYK seçimlerinde aday olan kişiler üzerinde baskı kurulduğu anlaşılmaktadır" cümlesi ile 1. Soruda yer alan "AKP Hükümetleri döneminde yargının bağımsızlığı olduğu hala iddia edilmekte midir?" ve 4. soruda yer alan " 'Bağımsız yargı' kavramı AKP Hükümetlerine ne ifade etmektedir?" soruları sebebiyle işleme alınmadı.

Tanrıkulu’nun açıklaması şöyle:

3 Temmuz 2017 tarihinde Başbakanın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verilen yazılı soru önergesi İstanbul'da Efraim Yakar'ın sokak ortasında bindirildiği araçta ve Bağcılar Devriye Büro Amirliğinde motorize ekiplerde görevli polisler tarafından ağır bir biçimde dövülmesi içerikli olup TBMM Başkanı tarafından İç Tüzüğün 97. Maddesi gerekçe gösterilerek (istişare amaçlı konular içeren sorular) iade edilmiştir.

Yazılı Soru önergesinde yer alan "Niçin böyle bir saldırıya uğradıklarını hala anlamadığını belirten Efraim Yakar maruz kaldığı işkenceyi şu sözlerle ifade etmiştir" cümlesi ile yine girişte yer alan son paragrafta "Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Bu akşam hastaneye gelirken küçük çocuğum arkamdan ağlıyordu 'babamı götürmeyin' diye... İlk etapta bayıldım. Ondan sonraki aşamada ayıltmak için şu döktüler. Bir memurun sağ orta parmağı beni vurmaktan kırıldı. Orada ki diğer arkadaşına dedi ki; Benim parmağım kırıldı, bu şerefsizin kolunu kirin!" Cümlesi rahatsızlık yaratmıştır. Ayrıca 1. Soruda yer alan "Efraim Yakar'a işkence yapan polisler hakkında adli ve idari soruşturma açılmış midir ya da açılacak midir?" ve 3. Soruda yer alan "Vatandaşların polisler tarafından dövülmesi ve kötü muameleye maruz kalması rutin bir uygulamayı mi dönüşecektir?" soruları sebebiyle işleme alınmadığı ifade edilmiştir.