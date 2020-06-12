TBMM Başkanı: ABD, Türkiye'deki mahkemelere saygı duymalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'a verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını eleştiren ABD Dışişleri'ne "ABD, Türkiye'deki mahkemelere saygı duymalı" yanıtını verdi.

Şentop, "Dünya sadece ABD mahkemelerine saygı duymak zorunda değil. ABD de Türkiye'deki mahkemelere saygı duymalı" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri askıya alması krizine neden olan, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu olan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un davasında karar çıktı. Topuz 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Pompeo, bu kararın Ankara-Washington hattında ilişkileri kötü etkileyeceğini ifade etti.