TBMM Balkan Derneklerine ev sahipliği yapacak







Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait, 28 Kasım Pazartesi günü Türkiye’de faaliyet gösteren Balkan, Rumeli ve Muhacir derneklerini TBMM çatısı altında ağırlayacak. Bu kapsamda İçişleri bakanlığı kayıtlarında olan 400 kadar Balkan-Rumeli Sivil Toplum kuruluşu ile temasa geçildi. Tarihte ilk kez TBMM’de bu kadar çok Rumeli Derneği bir araya gelecek.



Yeni Anayasa olmak üzere Dış politika, yerel sorunlar, Dernekçilik ve Balkanlar konuşulacak. Bu konuda tüm Balkan STK temsilcilerinin görüşlerine yer verilecek. Balkan derneklerinin birbirleriyle tanışması ve kaynaşması amaçlanıyor.



28 Kasım sabahı başlayacak toplantıya ilgili STK’ların dışında TİKA, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Üniversitelerin Balkanlar üzerine çalışma yapan grupları, Hakan Şükür, Mehmet Müezzinoğlu, Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Hakan Çavuşoğlu, gibi Balkan kökenli milletvekilleri, Balkan ülkelerinin Büyükelçileri, Balkan ülkelerinin Türkiye’deki Fahri konsolosları, İlgili Stratejik Araştırma Merkezleri, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürlüğü davetli.



TBMM Dışişleri komisyon üyesi olan Rıfat Sait, Balkanlarla ilgili her ayrıntının konuşulacağını söyledi. Balkan Dernekleri’nin ünlü ‘Balkan böreği’ ile TBMM’ye gelecekleri belirtildi.