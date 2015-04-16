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TBMM AP kararına karşı bildiri yayınlayacak

Başkanlık tarafından hazırlanan metin parti gruplarına dağıtıldı

16 Nisan 2015 16:22

TBMM Avrupa Parlamentosu'nun ‘soykırım’ kararına karşı ortak bir bildiri yayınlayacak.Başkanlık tarafından hazırlanan metin parti gruplarına dağıtıldı.

TBMM'den AP kararı ile ilgili: "Kararı her bakımdan fevkalede sorumlu buluyor ve esefle karşılıyoruz. Sadece Ermenilerin acılarını yücelttiği bu yakışıksız karar, bizim açımızdan yok hükmündedir. Bu tarafgir yaklaşımı şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

 

Kılıçdaroğlu: AP’nin kararı kabul edilemez

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Papa Franciscus'in açıklamaları ve AP'nin 'Ermeni soykırımı'nı AB üyesi ülkelerin tanımasına ilişkin tavsiye kararı kabul edilemez" dedi.

Habertürk'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 1915 olaylarıyla ilgili kararına ilişkin, "Papa Franciscus'in açıklamaları ve AP'nin, 'Ermeni soykırımı'nı AB üyesi ülkelerin tanımasına ilişkin tavsiye kararı, iki toplumun barışmasına hizmet etmeyen siyasi tavırlar olması itibarıyla kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun "Ermeni soykırımı" iddialarına ilişkin kaleme aldığı açıklamayı, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik okudu.

Geleceğin barış içinde kurulmasının, geçmişin unutulmasıyla değil, yaşanan trajedilerle "samimiyetle yüzleşilmesiyle" olacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bunun yolu siyasi bir tavır almak uğruna çok boyutlu bir tarihi trajediyi 'soykırım' kavramına hapsetmek değil, tarihi gerçeklerin komplekssiz, objektif biçimde, tarihçilerce bilimsel yöntemlerle ele alınmasını sağlamaktır.

CHP bu doğrultuda bir yandan ırkçılığa, dinin siyasete alet edilmesine ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkmaya devam ederken, tarihi gerçeklerin bütün boyutları ile Türkiye ve Ermenistan halkları tarafından tam olarak anlaşılması ve bu travmanın üstesinden gelinmesini sağlayacak tüm adımların karşılıklı olarak atılmasına katkı sağlamakta kararlıdır. Papa Franciscus'in açıklamaları ve AP'nin, 'Ermeni soykırımı'nı AB üyesi ülkelerin tanımasına ilişkin tavsiye kararı, iki toplumun barışmasına hizmet etmeyen siyasi tavırlar olması itibarıyla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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