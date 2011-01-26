-TBMM ADALET KOMİSYONU ERTELENDİ TBMM (A.A) - 26.01.2011 - TBMM Adalet Komisyonu, ''üyelere ek inceleme fırsatı tanımak amacıyla'' 28 Ocak Cuma gününe ertelendi. Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay ve Danıştayda yeni daireler oluşturulması ve yeni üyeler atanmasını öngören kanun tasarısının, üyelere ek inceleme fırsatı tanınması amacıyla 28 Ocak Cuma günü saat 10.30'a ertelendiği bildirildi. Görüşmelerin tamamlanmaması durumunda Komisyon, 29 Ocak Cumartesi günü de çalışacak.