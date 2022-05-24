TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AKP Milletvekili Abdullah Güler oldu

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler oldu.

TBMM Adalet Komisyonu, başkanlık seçimi için Komisyon Başkanvekili Ramazan Can başkanlığında toplandı. AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un istifasıyla boşalan komisyon başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili ve Komisyon Üyesi Abdullah Güler seçildi.

Seçimlere 13 AKP, 4 CHP, 3 MHP, 1 HDP ve 1 İyi Partili üye katıldı.

Güler, "Yeni vazifeler her zaman bizi bekliyor. Bir geleneği, bu çalışma disiplinini devam ettireceğiz" dedi. (DHA)