TBMM 48 gün aranın ardından toplanıyor, Erdoğan Ankara'da yoğun mesaiye başlıyor

Ayşe Sayın

Ankara

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır "kapalı devre" çalışma yürüten siyaset ve TBMM, yeni normaline dönüyor.

TBMM Genel Kurulu, 48 günlük aranın ardından 2 Haziran Salı günü toplanıyor.

Salgın nedeniyle çalışmalarını yaklaşık 2,5 aydır İstanbul'da Huber Köşkü'nde yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da yoğun mesaiye başlıyor.

TBMM'de ziyaretçi yasağı sürerken, siyasi partiler, Meclis grup toplantılarını ise şimdilik yapmayacak.

Meclis'te yoğun gündem

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 1,5 ay ara veren TBMM'yi yoğun bir gündem bekliyor.

Temmuz ayı ortasına kadar çalışması planlanan TBMM Genel Kurulu'nun ilk gündem maddesinin, Bekçilik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi olması planlandı.

Mahalle ve çarşı bekçilerine silah kullanma, kişi ve araçları gerekli gördüğü hallerde durdurma yetkisi veren yasa teklifi, kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

AKP'nin, pandemi nedeniyle görüşmelerini ertelediği teklifi Genel Kurul gündeminde bulunuyor.

AKP grubu ayrıca Rekabet Kanunu'nda değişiklik yapmayı planlıyor, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda değişiklik içeren yeni yargı paketi ile tarımla ilgili yeni bir torba yasa teklifini tatil öncesinde Genel Kurul'dan geçirmeyi planlıyor.

Baro teklifi sunulabilir

Henüz kesinleşmemekle birlikte, AKP ve MHP'nin üzerinde çalıştığı baroların seçim sistemi ve yapısında değişiklik içeren Avukatlık Kanunu değişikliğini de TBMM Başkanlığı'na sunulabileceği belirtiliyor.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu "Türkiye'de istisnasız tüm barolar çoklu baro sistemine karşıdır" diyor





Baro seçimlerinin çarşaf listeyle nispi temsil sistemine göre yapılması üzerinde çalışan AKP, bir ilde birden fazla baro kurulmasının yolunu açacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Nispi temsile sıcak bakan MHP'nin ise "çoklu baro" konusunda çekinceleri bulunuyor. İki partinin ortak noktalarda uzlaşması halinde teklif, Haziran ayın içinde TBMM Başkanlığı'na sunulabilir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Türk Tabipleri Birliği yasalarında değişiklik yapılması, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişiklikleri de AKP ve ittifak ortağı MHP'nin gündeminde.

Söz konusu düzenlemelerin TBMM'nin yeni yasama yılına kalabileceği belirtilse de, yaz aylarının sıcak tartışma konuları arasında yer alacağına dikkat çekiliyor.

TBMM Başkanlığı seçimleri

Haziran ayında ağırlıklı olarak yasama faaliyetlerini sürdürecek olan TBMM'nin temmuz gündemini ise büyük ölçüde TBMM Başkanlığı seçimleri oluşturacak.

12 Temmuz 2018'de TBMM Başkanı seçilen AKP İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım'ın, yerel seçimlerde aday olması nedeniyle istifası ile boşalan göreve 24 Şubat 2019'da seçilen TBMM Başkanı Mustafa Şentop seçilmişti.

Yıldırım'ın kalan süresini tamamlayan Şentop'un görev süresi 12 Temmuz'da dolacak.



Son iki TBMM Başkanı Şentop ve Yıldırım





TBMM Genel Kurulu, 3 yıl görev yapmak üzere yeni başkanını belirlemek için seçime gidecek.

İçtüzük gereği, TBMM Başkanlığı seçiminin yanı sıra TBMM ihtisas komisyonlarının başkan ve üyeleri de yenilenecek.

Ayrıca siyasi partilerde de grup yönetimi seçimleri yapılacak.

Erdoğan'ın gündemi yoğun

Pandemi nedeniyle çalışmalarını İstanbul'da Huber Köşkü'nden yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecine paralel olarak Ankara'ya dönme kararı aldı.

Salı günü, Milli Güvenlik Kurulu yaklaşık 4 ay sonra, Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Pandemi süresince, yakın kurmayları dışında, toplantılara video konferansla katılan Erdoğan'ın, Ankara'da yüz yüze mesaiye başlaması planlanıyor.

Planlarda bir değişiklik olmazda Erdoğan'ın, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu Çarşamba günü AKP Genel Merkezi'nde toplaması bekleniyor.

Erdoğan, Perşembe günü de kabine toplantısına başkanlık edecek.

Beştepe'deki kalabalık katılımlı toplu etkinlikler ise bir süre daha yapılamayacak.

Siyasi partiler sahaya iniyor

Siyasi partiler, pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze toplantı ve etkinliklere de gerekli önlemler alınması koşulu ile başlamayı planlıyor.

Bu konuda ilk somut adımlar da atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda AKP yönetimi, salgın nedeniyle ara verilen il, ilçe kongre takviminin işletilmesi için hazırlık yapıyor.

Bahçeli'den 'yeni normal' genelgesi: Erken seçim propagandasına kulak asmayın

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise 1 Haziran, 1 Haziran itibariyle Türkiye'nin "yeni normal" dönem içine girdiğini belirterek, parti teşkilatlarının bu dönemde uymaları gereken kurallara ilişkin bir genelge gönderdi.

Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin salgın sürecini başarılı bir şekilde yönettiğini, içine kapanan birçok ülkenin tersine, süreci "başarı ve basiretle" yönettiğini ifade etti.

Bahçeli, parti teşkilatlarına yönelik genelgede de şu talimatlara yer verdi:

İl, ilçe, belde başkanlıkları gün içinde sık sık havalandırılacak, dezenfekte edilecektir. Parti binalarına girişlerde maske ve el dezenfektanı bulundurulacak, bunlar olmadan giriş veya siyasal çalışma yapılmayacaktır.

Türkiye'yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves edenlerin hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. MHP bütün teşkilatlarıyla zamanında yapılacak bir seçim için siyasi çalışmalarını sabırla icra edecektir.

Sosyal medyadan partimize, parti yöneticilerimize ve dava arkadaşlarımıza yönelik saldırı ve tahriklerin çoğalması gözlerden kaçmamaktadır. Sosyal medya alanında yasal bir düzenleme artık mecburi bir hal almıştır. Sosyal medyanın doğru, temiz ve nezih kullanımına bağlı kalmayanlar bunun sonuçlarına katlanacaktır.

MHP Cumhur İttifakı'na yürekten bağlıdır. Bütün teşkilatlarımız mahallerinde Cumhur İttifakı'nın ruhuna, yeni hükümet sisteminin doğasına müzahir hareket etmekle mükelleftir.

HDP'den tutum belgesi

Sahaya inme kararı alan partilerden birisi de HDP. Salgın döneminde de partili belediyelere kayyım atamalarının sürmesine tepkili olan HDP yönetimi, normal siyasi faaliyetlerine dönme kararı almıştı.

Bu kapsamda HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, İstanbul'da il başkanlığında yaptıkları basın toplantısıyla, yeni döneme ilişkin dokuz maddelik "tutum belgesi" açıkladı.

Tutum belgesinde, önümüzdeki döneme ilişkin demokratik anayasa, Kürt sorununun demokratik çözümü, savaşların durdurulması, doğa ve insan odaklı ekonomi talepleri doğrultusunda mücadele kararlılığı vurgulandı.

CHP'de kongre sonbahara kalabilir

Salgın nedeniyle Mart sonunda yapılması planlanan olağan büyük kongresini erteleyen CHP'de şimdilik toplu etkinlikler yapılmıyor.

Büyük kongrenin ne zaman yapılacağı henüz kesin olmasa da salgının durumuna göre sonbahara kalabileceği belirtiliyor.

CHP yönetimi kurultay tarihini, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, toplu yapılan etkinliklere ilişkin vereceği karar doğrultusunda belirleme eğiliminde.

Ancak, yaz aylarında kurultay yapılmasına sıcak bakılmıyor. Bu kapsamda kurultayın Ekim'de toplanabileceği belirtiliyor.

Yeni partiler genel merkezlerine taşınacak

Yeni kurulan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin de normalleşme süreci kapsamında, tadilatı tamamlanan genel merkez binalarına da önümüzdeki günlerde taşınmaları bekleniyor.