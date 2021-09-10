TBMM, 19 sergi için 686 bin TL harcadı; Meclis yerleşkesinde en çok 15 Temmuz sergisi açıldı

Eray GÖRGÜLÜ

TBMM, 2 Temmuz 2018 tarihinden bu yana ev sahipliği yaptığı 19 sergi için 686 bin TL harcadı. Meclisin sergi seçkisinde en fazla 15 Temmuz Darbe girişimine yönelik çalışmalara yer verilirken, 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden Hocalı Katliamına, Mülteci ve Göçmen Hakları’ndan Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu’na kadar farklı içerikler de yer aldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Meclis yerleşkesinde açılan sergilere ilişkin soru önergesini yanıtlayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 27. Yasama döneminde düzenlenen 19 sergi için 686 bin TL harcandığını açıkladı.



Bu harcamaların hizmet alımı yoluyla yapıldığını ifade eden Bilgiç, şu bilgileri aktardı:

Hizmet alımına başvuruldu

"TBMM yasama, denetim ve temsil görevlerinin yanında halkıyla bütünleşerek bilim, kültür ve sanat alanında geçmişten günümüze gerçekleştirilen birçok faaliyete katkıda bulunmuştur. Bu kapsamda 27. Yasama Döneminde birçok sergiye ev sahipliği yapmıştır.



Özellikle TBMM‘nin açılışının 100’üncü Yıl Dönümü vesilesiyle kamu kurumlarından, belediyelerden, sivil toplum kuruluşlarından ve sanatçılardan yoğun bir şekilde sergi açma talepleri gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Ancak COVID-19 salgını sebebiyle bu taleplerin büyük çoğunluğu karşılanamamıştır. Açılan sergilerin ise salgınla mücadele sürecinin temel ilkeleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek mümkün olduğunca sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesine özen gösterilmiştir.



Sergilerin gerektirdiği hizmetler önemli ölçüde Kurum imkânlarıyla gerçekleştirilmiş; ancak zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla hizmet alımına da başvurulmuştur. Bu alımlar Kamu İhale Kanunu çerçevesinde, mevzuata uygun olarak yapılmıştır. Yapılan harcamalarda kamu kaynaklarının maksadına ve tasarruf tedbirlerine uygun olarak azami seviyede etkili, ekonomik ve verimli kullanımı hususu göz önünde bulundurulmuştur."

TBMM'de açılan sergiler

Bilgiç’in verdiği bilgiye göre, Meclis’te şu sergiler açıldı:



“15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi Sergisi”

“15 Temmuz Direnişinden Tuvale Yansıyanlar Sergisi”

“Savaşın Çocukları Sergisi”

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70. Yılında Mülteci ve Göçmen Hakları Sergisi”

“Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sergisi”

“Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yıl Dönümü Sergisi”

“Hocalı Katliamının 28. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi”

“15 Temmuz Şehitler Anıtı Duvar Sergisi”

“TBMM ve Anıtkabir Tabloları Sergisi”

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu Füreya Koral Sergisi”

“Hocalı Katliamının 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi”

“100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi”

“Mehmet Akif Ersoy Sergisi”

“Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu Sıtkı Nida Olçar Sergisi”

“TBMM’nin Açılışının 100. Yılında Belgelerle TBMM Kütüphane ve Arşiv Sergisi”

“Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi”

“Görsellerle 27 Mayıs 1960 Darbesi Sergisi”

“Macar Milli Meclisi Fotoğraf Sergisi”

“Kırgız Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 30. Yıl Dönümü Resim Sergisi”.