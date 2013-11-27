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Politika

Meclis'te üç saatte 7 bine yakın kişi yemek yedi

Yerel seçimler yaklaşırken Meclis, aday adayı akınına uğradı; grup toplantıları için gelen ziyaretçiler de eklenince salı günü Meclis doldu taştı

27 Kasım 2013 16:37

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM, dün 26 Kasım Salı günü, ziyaretçi ve yemek yiyen kişi sayısıyla rekor kırdı. Dört siyasi parti grup toplantısının olduğu günde Nizamiye kapısından 6 bin 400 kişi kart alarak giriş yaptı. Buna serbest giriş kartlılar ilave edildiğinde 10 bine yakın kişi tahmin ediliyor. Aynı gün, 12.00-15.00 arasında yani üç saatlik sürede 7 binin üzerinde kişi TBMM kampüsünde bulunan lokantalarda yemek yedi. TBMM’de kafeyle birlikte 6 lokanta var.

 

Lokantalar, çorba yetiştiremedi

 

Yerel seçimlerin yaklaşması TBMM’yi aday adayı ile ziyaretçi akınına uğrattı. Meclis kampüsünde neredeyse her köşede rastlanan kalabalıkları nedeniyle son iki hafta Meclis doldu taştı. Aşırı kalabalıktan en çok lokantalar, çay ocakları ve kampüste görev yapan polisler nasibini aldı. İktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, kulis bahçeleri ile kampüs bugüne kadarkinden çok daha fazla sayıda kişiyi ağırladı. Lokanta çalışanları, aşçılar çorba ve yemek yetiştirmede zorlandı. Ayakta çalışan herkes gün bitimini zor getirdi. 26 Kasım tarihine 6 bin 901 kişinin yemek yediği notu düşüldü.

 

Bir haftada 36 bin 542 kişi yemek yedi

 

Kasım ayı, ziyaretçisi, yemek yiyeni ile TBMM’nin rekorlarına sahne oldu. Bütçe maratonu da bunda etkili oldu. 18-26 Kasım tarihleri arasında 6 lokantadan yararlananların sayısı 36 bin 542 kişi oldu. Aynı tarihlerde, 22 bin 367 kişi de Meclis’e geldi.

 

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