TBMM, 1 Ekim'de açılıyor; Paris İklim Anlaşması, Meclis'in onayına sunulacak

TBMM, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından Anayasa ve İçtüzük gereğince 1 Ekim’de toplanmak üzere kapanmıştı.

TBMM, 76 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor.

Dijital yasamaya geçilecek

Verilen arada; Genel Kurul halıları yenilendi, koltukların tamamı temizlendi. Şeref holü ile kulislerin zemin cilaları yenilendi. Genel Kurul salonu, genel kullanım alanları, kulisler dezenfekte edildi ve antibakteriyel temizliği yapıldı. Gıda üretimi ve temizlik alanlarında görev yapan personele hijyen eğitimi verildi.

Genel Kurul'a “dijital yasamaya” geçilmesi için elektronik sistem kuruldu. Milletvekilleri oylama ve yoklama panelini çipli kimlik kartlarıyla açabilecek. Meclis gündemi ve kağıt olarak dağıtılan belgeler, elektronik olarak milletvekili sırasındaki ekrana dijital olarak aktarılacak.

Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni yasama yılı başlayacak

1 Ekim’de, 27. dönem 5. yasama yılı için açılış programı düzenlenecek.

Saat 13.30’da TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. TBMM Genel Kurulu, 14.00’te özel oturum ile toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop birleşimi açacak ve sunuş konuşması yapacak. TBMM Genel Kurulu’nda İstiklal Marşı okunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla 27. dönem 5. yasama yılı başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek

Genel Kurul’da ilk yapılacak iş, Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Mahmut Özer’in yemini olacak. Birleşim, başka çalışma ele alınmadan kapanacak.

Geleneksel akşam resepsiyonu ise salgın nedeniyle geçtiğimiz yılki gibi bu yıl da yapılmayacak.

Yoğun gündem

Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nu görüşmek olacak.

Bu arada 5 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi gelecek. Meclis Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Meclis'i 2022 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

Meclis'in bu süreçte en öncelikli işlerinden birinin, seçim kanunu ile ilgili değişiklikler içeren ve seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de öngören kanun teklifi olması bekleniyor.

Bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

Paris İklim Anlaşması, Meclis'in onayına sunulacak

İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın ekimde Meclis'in onayına sunulması planlanıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor. (ANKA-AA)