TBL'de derbi haftası



Beko Basketbol Ligi'nin 12. haftası bugün dev bir maça sahne olacak. Ezeli rakipler Beşiktaş Cola Turka ile Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka Arena'da saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.



Mehmet Keseratar, Ahmet Ersan Ergüler, Semih Vural hakem üçlüsünün yöneteceği 2008'in son derbisi Digitürk Spormax'ten naklen yayınlanacak.



Bilet fiyatları 10 ile 25 YTL arasında değişen derbiyi, 3 büyük kulüp arasında yapılan anlaşma gereğince konuk Galatasaray'ın taraftarları salonda izleyemeyecek.



Son haftalarda bir çıkış yakalayan ve aldığı 5 galibiyetin 4'ünü son oynadığı maçlarda seri yakalayarak elde eden Beşiktaş Cola Turka, Galatasaray Cafe Crown karşısında da galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor.



Oynadığı 11 maçtan 10'u kazanan ve tek mağlubiyetini ligin 5. haftasında Efes Pilsen'den alan Galatasaray Cafe Crown ise 6 maçlık galibiyet serisini bu maçta da devam ettirmeyi ve zirveden uzaklaşmamayı hedefliyor.



Beko Basketbol Ligi'nde 11. hafta sonunda Galatasaray Cafe Crown, 21 puanla lider Efes Pilsen'in ardından averajla ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş Cola Turka ise 16 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.



Beşiktaş Cola Turka'da, yarınki derbide, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi maçında diskalifiye edilen Mire Chatman ile Dennis Mims forma giyemeyecek. Antrenör Hakan Demir de aynı nedenle derbide takımının başında olamayacak.



Bu arada, iki takım arasında bu sezon başı Çorum'da yapılan Teknosa Türkiye Kupası grup maçında Beşiktaş Cola Turka, Galatasaray Cafe Crown'ı 88-73 yenmişti.







