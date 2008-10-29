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Spor

TBL'de 3. hafta

Beko Basketbol Ligi'nde 3. haftada yapılacak maçların programı belli oldu.

29 Ekim 2008 02:00


Beko Basketbol Ligi'nde 3. haftada yapılacak maçların programı belli oldu.
 
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3. haftada oynanacak maçların programı şöyle:
31 Ekim Cuma:

18.30 Banvit - Galatasaray Cafe Crown (Kara Ali Acar)

20.30 Beşiktaş Cola Turka - OYAK Renault (Beşiktaş Cola Turka Arena)

1 Kasım Cumartesi:

16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi - Erdemirspor (Antalya Atatürk)

17.00 Mutlü Akü Selçuk Üniversitesi - Efes Pilsen (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)

20.00 Fenerbahçe Ülker - Mersin Büyükşehir Belediyesi (Abdi İpekçi)

2 Kasım Pazar:

14.00 Türk Telekom - Casa TED Ankara Kolejliler (Ankara Atatürk)

16.00 Aliağa Petkim - Kepez Belediyesi (Aliağa Enka)

3 Kasım Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Cooper Tires - Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

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