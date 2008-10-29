TBL'de 3. hafta

Beko Basketbol Ligi'nde 3. haftada yapılacak maçların programı belli oldu.
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3. haftada oynanacak maçların programı şöyle:
31 Ekim Cuma:
18.30 Banvit - Galatasaray Cafe Crown (Kara Ali Acar)
20.30 Beşiktaş Cola Turka - OYAK Renault (Beşiktaş Cola Turka Arena)
1 Kasım Cumartesi:
16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi - Erdemirspor (Antalya Atatürk)
17.00 Mutlü Akü Selçuk Üniversitesi - Efes Pilsen (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)
20.00 Fenerbahçe Ülker - Mersin Büyükşehir Belediyesi (Abdi İpekçi)
2 Kasım Pazar:
14.00 Türk Telekom - Casa TED Ankara Kolejliler (Ankara Atatürk)
16.00 Aliağa Petkim - Kepez Belediyesi (Aliağa Enka)
3 Kasım Pazartesi:
20.00 Darüşşafaka Cooper Tires - Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)