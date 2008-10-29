TBL'de 3. hafta



Beko Basketbol Ligi'nde 3. haftada yapılacak maçların programı belli oldu.



Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

31 Ekim Cuma:



18.30 Banvit - Galatasaray Cafe Crown (Kara Ali Acar)



20.30 Beşiktaş Cola Turka - OYAK Renault (Beşiktaş Cola Turka Arena)



1 Kasım Cumartesi:



16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi - Erdemirspor (Antalya Atatürk)



17.00 Mutlü Akü Selçuk Üniversitesi - Efes Pilsen (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)



20.00 Fenerbahçe Ülker - Mersin Büyükşehir Belediyesi (Abdi İpekçi)



2 Kasım Pazar:



14.00 Türk Telekom - Casa TED Ankara Kolejliler (Ankara Atatürk)



16.00 Aliağa Petkim - Kepez Belediyesi (Aliağa Enka)



3 Kasım Pazartesi:



20.00 Darüşşafaka Cooper Tires - Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

