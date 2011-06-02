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Spor

TBF'DEN GALATASARAY'A 3 BİN LİRA PARA CEZASI İSTANBUL (A.A)

02 Haziran 2011 22:01

-TBF'DEN GALATASARAY'A 3 BİN LİRA PARA CEZASI İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Erkek Basketbol Şubesine 3 bin lira para cezası verdi. TBF'den yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü Erkek Basketbol Şubesine, Galatasaray Cafe Crown'un, Banvit ile 25 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda yaptığı Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisi maçında sarı-kırmızılı taraftarların, müsabakayı takip ettikleri tribünün koltuklarına ve müsabakanın oynandığı salonun büfesine zarar vermeleri nedeniyle 3 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

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