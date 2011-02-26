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Spor

TBF DİSİPLİN KURULU KARARLARI İSTANBUL (A.A)

26 Şubat 2011 20:38

-TBF DİSİPLİN KURULU KARARLARI İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, yaşanan doping skandalının mağdurlarından olan ve kısa süre önce haklarındaki tedbir kararları kaldırılan ABD'li oyuncular Diana Taurasi ile Monique Coker için cezaya gerek olmadığı kararı verdi. TBF Disiplin Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından yapılan açıklamada, Fenerbahçeli Diana Taurasi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi sporcusu Monique Coker'da, Hacettepe Üniversitesi Doping Kontrol Merkezi tarafından yapılan doping testi sonucunda, ''Modafinil Metaboliti'' maddesi tespit edilmesi ve ardından bir skandala yol açan hatalı sonuç konuları hatırlatılırken, daha önce tedbirleri kaldırılan her iki oyuncu için gerek mevzuat gerekse laboratuvar nihai tespitleri dikkate alınarak, herhangi bir ceza tayin edilmesine yer olmadığına oy birliği ile karar verildiği aktarıldı.

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