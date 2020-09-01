TBF Başkanı Türkoğlu: Basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu , "Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak göreve başladıklarından bu yana herkese şeffaf davranmaya çalıştıklarını belirten Hidayet Türkoğlu, "TBF'nin Merkezefendi Denizli Belediyesi'nin Süper Lig'e alınmamasında herhangi bir sorumluluğu yoktur" dedi.

"Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz" diyen Hidayet Türkoğlu, maçların seyircili olup olmayacağına Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmeler sonucunda karar vereceklerini söyledi.

Gelecek seçimde TBF Başkanlığı için tekrar aday olup olmayacağı ile ilgili bir soruya Türkoğlu, "Basketbol Gelişim Merkezi'nin kapısını açmadan bu görevi bırakmak istemiyorum" dedi.