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Spor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Basketbol Gençler Ligi'ni tanıttı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu sabah İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla Basketbol Gençler Ligi’ni resmen açıkladı

26 Eylül 2017 15:48

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu sabah İstanbul\'da düzenlediği basın toplantısıyla Basketbol Gençler Ligi’ni resmen açıkladı. Gençler Ligi projesinin önemine vurgu yapan Türkoğlu \"“Basketbol Gençler Ligi’ni size sunmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi. İki grupta yapılacak Basketbol Gençler Ligi’nde normal sezonun 29 Eylül 2017 tarihinde başlayacağı belirtildi.
Kurulan Basketbol Gençler Ligi ile Türk basketbolcularının daha fazla süre almaları, inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeleri, oynama alışkanlığı kazanmaları ve yüksek mücadele atmosferinde profesyonel kariyerlerine hazırlanmaları hedefleniyor.
GRUPLAR BELLİ OLDU
Takımların TBF 2016-2017 sezonu U18 Erkekler AA Türkiye Şampiyonası\'na katılım durumu, sıralamaları, katılım sayıları, ve kulüplerin coğrafi konumları dikkate alınarak belirlenen grup dağılımları şu şekilde oluştu:
A GRUBU: Anadolu Efes, Darüşşafaka Basketbol, TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan, İBB, Eskişehir Basket, Yeşilgiresun Belediye, Gaziantep Basketbol, TED Ankara Kolejliler, Gelişim Koleji.
B GRUBU: Banvit, Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Sakarya BŞB, Demir İnşaat Büyükçekmece, Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji.

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Serhan TÜRK-İstanbul-DHA 

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