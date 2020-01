TBF Başkanı açıkladı; Galatasaray küme düşecek mi, Avrupa'ya gidecek mi?

Potadaki Galatasaray depreminin yankıları sürüyor. Eleştirilerin odağındaki isimlerden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, “Hükmen yenilgi sonrası küme düşme olmaz. Final maçına çıkmamak basketbolumuza maddi-manevi kayıplar yarattı. Bu yaşananlar karşılığında 'Küme düşüreceğiz, Euroleague'e katılmalarını engelleyeceğiz' gibi hamasi sözlere gerek yok. Yönetmelik ne diyorsa onu yapacağız” dedi.

TBF Başkanı Demirel NTV Spor canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray Liv Hospital'a küme düşürme cezası verilmeyeceğini söyleyen Demirel, sarı-kırmızılıların Euroleague'e katılımı konusunda olumlu konuştu.

NTV Spor'dan Roksan Kunter'in sorularını yanıtlayan Turgay Demirel, "Böyle bir karar Türk sporunda ilk kez alınıyor. Bir final maçına, tüm sezon boyunca ter dökmüş oyuncuların çıkmamasına karar vermek çok ender olan bir şey. Talihsiz bir durum. 6. maçın seyircisiz oynanması yönünde karar verilince, Galatasaray yönetiminin birtakım düşünceler içinde olduğuna dair haberler geldi. Sonra da basın toplantısı düzenlediler. Maç öncesinde bazı eski basketbolculara da görüşlerini sormuşlar. Onlar da bunun doğru olmayacağını söylemişler. Böyle bir şeyin olmasını beklemiyordum. 7. maçta güvenliğin en üst düzeyde olmasını şart koştuk. İki kulübe de bunu duyurduk. Ben yurtdışına giderken, Disiplin Kurulu kararının açıklanmasından sonra, Galatasaray'ın böyle bir karar aldığını duydum. Disiplin Kurulu'nun kararlarını bahane ederek; İstanbul Ataşehir'in ortasında 'Can güvenliğimiz yok' diyerek maça gitmeme kararı almak kabul edilemezdi. Bunun düzeltilmesi için çaba sarf ettik." dedi.

‘Final maçına çıkmamak doğru değil’

Alınan kararın Galatasaray tarihi için de yanlış olduğunu belirten Demirel, "Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ile görüşmeden önce İkinci Başkan Özkan Olcay'ı da aradım yurtdışından. Bu kararın Galatasaray tarihi için yanlış olduğunu, Disiplin Kurulu'nun kararını yanlış buluyorlarsa bir üst kurula başvurmaları gerektiğini söyledim. Bunu yapmadan 'Can güvenliğimiz yok, antrenörümüz söyledi' diyerek final maçına çıkmamak doğru değildi. Özkan Olcay'a bunu ifade ettim. Ertesi gün Genel Sekreterimiz, Galatasaray yetkilileriyle görüştü. Galatasaray'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Necati Demirkol ile birkaç kez telefonda görüştük. Maç sabahı da sağduyu çağrısı yaptık. Emniyet önlemlerini açıkladık. Ben de Ünal Aysal'ı arayarak maçı birlikte seyretmeyi teklif ettim. Atmosferin basketbola uygun olacağını söyledim. Loca da verilecekti. Ancak Ünal Aysal; saha boşaltılmazsa ve hakemler değişmezse maça gelmeyeceklerini söyledi. Galatasaray'ın Türk basketbolunda çok önemli bir yerinin olduğunu ifade ettim. Rica ettim. 'Şartlar düşündüğünüz gibi olmazsa istediğinizi yapın' dedim. 'Biz bu iki şarttan da vazgeçmiyoruz, gelmeyeceğiz' dediler. Galatasaray tarihi açısından yanlış bir karar." şeklinde konuştu.

‘İki kulübe de eşit mesafedeydik’

Disiplin Kurulu'nun hakem raporlarına göre karar aldığını ifade eden Demirel, "Galatasaray'ın ceza aldığı maçta 3 kez anons yapıldı. Sahaya yabancı madde atıldı, hakemler 15 dakikalığına soyunma odasına gitti. Fenerbahçe Ülker'in sahasındaki maçta 2 kez anons yapılmış. Ceza gerektiren suç unsurları eşit değil. Birine seyircisiz oynama, diğerine para cezası verildi. Benim başkan olarak 'Seyircisiz oynansın' deme yetkim yok. Hakemlere gelince de... Merkez Hakem Kurulu'nun raporu doğrultusunda final serisinde 10 hakem görev yaptı. Burada da MHK'ye 'Bu hakemleri değiştirin' deme yetkim yok. Biz yıllardır her kulübe eşit mesafedeydik. Fenerbahçe'nin kadın basketbolunda 8 yılık hâkimiyeti, bu sene Galatasaray'ın 3 kupasıyla sonlandı. Hakemler, final serisinin 7. maçında mı şaibeli oldu? Çalınan minareye kılıf uydurmak gibi bir şey bu. Bu karar; bazı şeylerin önceden planlandığını ve farklı düşüncelerin olduğunu gösteriyor" dedi.

‘Yöneticiler çok konuşuyor’

Kulüplerin her an her şeyi şikâyet etme potansiyelleri olduğunu söyleyen Turgay Demirel, "Kulüplerimizin her an her şeyi şikâyet etme potansiyelleri var. Maşallah bunu da yaptılar zaten. Anons sayısını bu şekilde yaptıysa hakemlerimiz, böyle uygun görmüşlerdir. Son maçla ilgili uygulama esasları yayınladık. 'Bunlar olmazsa maçı oynatmayız' dedik. İlk 2 maçta olay olmadı. 3 ve 4. maçta olaylar olunca, 5. karşılaşmada misilleme oldu. Bir de kadın basketbol finali cephesi de var. Bunların hiçbiri basketbola yakışmıyor" diyerek, sporculara ise iyi niyetleri için teşekkür ettiğini belirtti.

Turgay Demirel, yöneticilerin basın toplantısında hakemlerle ilgili bir şey söyleyip söylemediklerinin kendisine rapor edilmediğini söylerken, "Yöneticiler biraz fazla konuşma alışkanlığı gösteriyorlar. Genç arkadaşlar da var aralarında sanırım. Biz doğrulara bakarak karar veriyoruz. Disiplin Kurulu disiplinli çalışıyor. Benim hakkımda iki kulüp de basın toplantısı düzenliyorsa, demek ki işimizi doğru yapıyoruz. Açıklama yapmak zaman zaman kolay oluyor. 'Federasyonu tanımıyorsanız neden maçlara çıkıyorsunuz?' diye sorulur o zaman." diyerek federasyonun her yaptığını beğenmek zorunda olmadıklarını ancak kendilerinin işlerini yaptığını ifade etti.

Ünal Aysal ile yaptıkları görüşmede Aysal'ın kendisini istifaya davet etmediğini belirten Demirel, "Kendisine maçta can güvenliklerinin olduğunu ve bu yanlış kararın düzeltilmesi gerektiğini söyledim. İlk kararla ilgili biraz yumuşadılar ama diğerinde ısrarlılardı. 'İki karar da değişmeden maça gelirsek, belki benim istifama yol açılabilir' dedi. Konuşma bu şekilde oldu" dedi.

Bundan sonra ne olacak?

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel'in açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

"Fenerbahçe Ülker'in ligi şampiyon olarak tamamladığını yönetim kurulumuz imzaya açtı. 1 saat içinde tamamlanır. Maç 20-0 Fenerbahçe lehine tescil edilecek. Kupanın ve madalyaların verilmesi için takım kaptanını çağıracağız. Dosya Disiplin Kurulu'na intikal edecek. Onların önerileri doğrultusunda karar alınacak. Ligin önergesinde hükmen yenilgi sonrası veya bir takım ligden çekilirse nelerin olduğu gayet açık."

"Ligden çekilmek ve bu kadar büyük bir tarihi olan kulübün en alt kümeye düşmesi demek, en son akla gelecek şeydir. Aysal'ın böyle bir söylemi var ama o an ağzından çıkmıştır diye düşünüyorum. Yönetim kurulunun, Galatasaraylı taraftarların böyle bir durumu arzu edeceğini hiç düşünmüyorum. Özellikle Galatasaray'ın Avrupa'nın en büyük kupasını kazandığı sezon böyle bir karar almasının mantıklı bir nedenini göremiyorum. Hükmen yenilgi sonrası küme düşme olmaz. Final maçına çıkmamak basketbolumuza maddi-manevi kayıplar yarattı. Bu yaşananlar karşılığında 'Küme düşüreceğiz, Euroleague'e katılmalarını engelleyeceğiz' gibi hamasi sözlere gerek yok. Yönetmelik ne diyorsa onu yapacağız. 6 ay sonra ne kadar yanlış bir karar aldıklarını görecekler. Euroleague konusunu şu anda bilemiyorum. Sıralamalara göre belirleniyor gidecek takımlar. Bu hatanın minimum zararla atlatılması lazım. Bu konuları yönetim kurulunda değerlendireceğiz. Sorunları ve hataları gözardı etmeyeceğiz. Euroleague için belli bir sıralama var. Avrupa'ya katılacak kulüpler bu sıralamalara göre belirleniyor. Euroleague, tam olarak FIBA'nın kontrolünde olmasa da, FIBA'nın belli nedenlerle katılmasını istemediği takımların katılmasında birtakım sorunlar oluşabiliyor. Ama bu noktalara gelebileceğini düşünmüyorum. Önemli olan bu hatanın minimum zararla atlatılması. Bu konuda mutlaka en yapıcı şekilde olmak, sorumluları ve yapılan hataları hiçbir şekilde göz ardı etmemek gibi bir prensipte olacağız. "

"Bu kadar üst düzey isimlerin olduğu, Avrupa'nın en iyi 2 liginden birinin final serisinin 7. maçında bir takımın sahaya çıkmamasını, Avrupa'daki herkes şaşkınlıkla karşıladı."

"Ligin yeni şampiyonunu kutlamak istiyorum. Galatasaray da büyük bir övgüyü hak etmişti. Ama son maça çıkmayarak hatalı bir karar verdiler. Milli Takım Antrerönümüz Ergin Ataman, gerilimli bir süreç yaşadı. Kısa bir tatilin ardından gelecek. Milli Takım ve yaşanan süreçle ilgili aramızda bir toplantı yapacağız."

"Benim görev sürem 2016'ya kadar. 'FIBA Avrupa Başkanı seçildikten sonra görevimi büyük bir ihtimalle bırakırım' demiştim. Benden sonra kimin başkan olacağı konusunda bir şey söyleyemem. Harun Erdenay'ın açıklaması çıktı basında. Buna karar verecek olanlar kulüp yöneticileri ve federasyon delegeleri. Türk basketbolu için en doğru kararın verilmesini ümit ediyorum."