TBB, Sağlık Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, birliğin yönetim kurulunun 16 Haziran 2013 tarihinde olağanüstü toplantı yaptığı bildirildi.

"Toplantıda alınan karar uyarınca yaşanan son olaylarda yaralananlara kanuni görevleri gereği acil tıbbi müdahale yapan hekimlere yönelik ön incelemeyi başlatan, toplumsal olayların meydana geldiği yerlerde acil tıbbi müdahale birimleri kurmayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadesine yer verilen açıklamada, suç duyurusu metni de yer aldı.